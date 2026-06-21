Colombia giró a la derecha con la elección como nuevo presidente de Abelardo De la Espriella, un abogado respaldado por Donald Trump que pone fin al primer gobierno izquierdista de la historia del país, según el preconteo de la autoridad electoral.

Abelardo De La Espriella revela que acaba de conversar con el presidente Donald Trump, quien reconoció su triunfo en las urnas

El senador republicano, Bernie Moreno, uno de los veedores internacionales, proveniente de Estados Unidos, se refirió al triunfo del candidato Abelardo De La Espriella y envió un mensaje a través de sus redes sociales.

“Acabo de hablar con @ABDELAESPRIELLA y lo felicité por una victoria histórica para convertirse en el próximo presidente de Colombia”, escribió el republicano.

I just spoke to @ABDELAESPRIELLA and congratulated him on an historic victory to become the next president of Colombia! The people of Colombia have spoken and the institutions charged with conducting this election did it impeccably and in a world class fashion. In fact, we have a… — Bernie Moreno (@berniemoreno) June 21, 2026

“¡El pueblo de Colombia ha hablado y las instituciones encargadas de llevar a cabo esta elección lo hicieron de manera impecable y a la altura de un nivel mundial! De hecho, tenemos mucho que aprender sobre cómo tener elecciones seguras y, en una fecha posterior, pediremos a funcionarios colombianos que informen al Congreso de EE.UU. sobre su proceso", continuó.

El jurista de 47 años venció por un estrecho margen en el balotaje al senador oficialista Iván Cepeda, aliado del mandatario Gustavo Petro que buscaba acordar la paz con todos los grupos armados narcotraficantes en medio de una ola de violencia.

Abelardo De La Espriella, nuevo presidente electo de los colombianos

El conteo preliminar oficial lo da ganador con el 49,7% de los votos por encima de Cepeda que logró 48,5%.

“Abelardo es un líder fuerte, un luchador y alguien que ama a su país. Sé que trabajará incansablemente para hacer que Colombia sea segura, fuerte y exitosa de nuevo”, escribió el senador estadounidense.

Bernie Moreno y Abelardo de la Espriella. Foto: Getty / SEMANA

“Durante dos siglos, Estados Unidos y Colombia han tenido una alianza increíble e irrompible. Juntos, derrotaremos a los cárteles, combatiremos el crimen transnacional, detendremos la migración ilegal, ampliaremos el comercio y traeremos más oportunidades y prosperidad a ambas naciones”; concluyó Moreno.

De La Espriella anunció que muy pronto saldrá en una caravana hacia la ventana del mundo en Barranquilla. Y reveló un hecho muy importante: que ya habló con el presidente Donald Trump por teléfono y que este reconoció su triunfo.

De la Espriella se opone a la llamada “paz total” con la que Petro aspiraba enterrar décadas de conflicto armado. Estas organizaciones aprovecharon para enriquecerse y expandirse.

Abelardo De La Espriella es el nuevo presidente de Colombia, según el preconteo. Foto: Semana

Una década después del acuerdo de paz con las FARC, la campaña ha estado marcada por la violencia de grupos armados con bombas, drones explosivos y el asesinato de un candidato presidencial.