La tecnología ha dado un giro inesperado en China. Mientras buena parte de la industria apuesta por robots capaces de realizar tareas domésticas o labores industriales, la empresa UBTECH ha sorprendido con el lanzamiento del U1, un humanoide diseñado para interactuar con las personas y ofrecer compañía emocional.

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El interés por este nuevo dispositivo ha sido inmediato. En apenas diez días desde el inicio de la preventa, el robot registró cerca de 4.000 reservas, una cifra que supera ampliamente las ventas anuales de modelos anteriores de la compañía y que evidencia el creciente interés por este tipo de tecnologías.

Las claves del robot U1

Reservas: cerca de 4.000 unidades apartadas en apenas diez días.

cerca de 4.000 unidades apartadas en apenas diez días. Ingresos iniciales: más de 10 millones de yuanes en depósitos.

más de 10 millones de yuanes en depósitos. Diseño: una versión masculina de 1,83 metros y otra femenina de 1,68 metros.

una versión masculina de 1,83 metros y otra femenina de 1,68 metros. Movilidad: cuenta con 88 grados de libertad para movimientos y expresiones.

cuenta con 88 grados de libertad para movimientos y expresiones. Memoria: puede recordar conversaciones previas gracias a su inteligencia artificial.

puede recordar conversaciones previas gracias a su inteligencia artificial. Autonomía: la batería dura entre 2 y 4 horas por carga.

4.000 reservas en 10 días

El volumen de pedidos ha sorprendido incluso dentro del sector tecnológico. Aunque UBTECH todavía no ha revelado el precio final del producto, los usuarios han realizado depósitos que ya superan los 10 millones de yuanes.

La cifra adquiere mayor relevancia al compararse con los resultados previos de la compañía. Según los datos divulgados por The Standard, las reservas obtenidas durante los primeros días de preventa superan ampliamente el ritmo de comercialización registrado por otros modelos de la empresa durante un año completo.

Así puede personalizarse el U1

Uno de los principales atractivos del robot es su diseño hiperbiónico, una propuesta que busca reproducir rasgos y movimientos humanos con un alto nivel de detalle.

El U1 está disponible en dos versiones y permite modificar diversos aspectos de su apariencia. Los usuarios pueden personalizar características visuales e incluso adaptar ciertos detalles estéticos para acercarlo a sus preferencias.

Además, incorpora 88 grados de libertad, un sistema de articulaciones que le permite mover la cabeza, parpadear y realizar gestos de forma más natural que otros dispositivos similares.

Memoria local: el robot que recuerda conversaciones

A diferencia de muchos asistentes virtuales convencionales, el U1 incorpora un sistema de inteligencia artificial con memoria local, lo que le permite almacenar información de conversaciones anteriores y recuperar detalles compartidos por el usuario.

Esta capacidad busca generar una interacción más fluida y continua, creando la sensación de que existe un contexto acumulado entre el robot y su propietario.

La compañía emocional se convierte en el nuevo objetivo de la industria robótica. Foto: YouTube @RealbotixCorp

No obstante, la autonomía sigue siendo una de sus principales limitaciones. Actualmente, la batería ofrece entre dos y cuatro horas de funcionamiento por carga, una característica que podría restringir su uso prolongado.

El debate detrás del éxito: privacidad, dependencia y límites éticos

Más allá del entusiasmo comercial, la llegada de robots diseñados específicamente para la compañía emocional también plantea interrogantes sobre el futuro de la interacción entre humanos y máquinas.

Aunque el U1 debuta en el mercado asiático, el fenómeno no es ajeno a Occidente. Expertos como el Cirujano General de Estados Unidos, Vivek Murthy, quien declaró formalmente la soledad como una epidemia global, ya advierten que este tipo de desarrollos plantean un desafío global frente a crisis silenciosas como la epidemia de la soledad, transformando por completo la forma en que los seres humanos interactúan con la tecnología de consumo.

También surgen preguntas relacionadas con la privacidad y la personalización extrema. La posibilidad de modificar la apariencia de estos robots ha abierto el debate sobre los límites éticos de recrear rasgos inspirados en personas reales sin su consentimiento.

Con el lanzamiento del U1, China estaría dando un nuevo paso en una industria que ya no solo busca automatizar tareas, sino desarrollar máquinas capaces de convertirse en acompañantes digitales dentro de la vida cotidiana.