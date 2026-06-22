Secretario de Guerra de EE. UU., Pete Hegseth, envió un mensaje a Abelardo De La Espriella: “Invitamos a su próxima administración”

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, envió un pronunciamiento oficial al presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, tras consolidarse los resultados de los comicios del domingo.

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La declaración del funcionario norteamericano plantea un viraje en la estrategia de seguridad del continente y propone un trabajo articulado con el gobierno entrante. El mensaje fue emitido tras confirmarse los datos del preconteo de la Registraduría Nacional.

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Hegseth le envió sus “felicitaciones al presidente electo, El Tigre, por su histórica victoria en Colombia. Invitamos a su próxima administración a trabajar con el Departamento de Guerra y la Coalición Americana contra los Cárteles (A3C) para revitalizar la alianza militar entre nuestros dos países, poner fin a la producción de narcóticos letales y erradicar a los narcoterroristas que asolan nuestro hemisferio”.

De esta forma, el Gobierno estadounidense formalizó su intención de retomar los planes de defensa conjunta con el nuevo ejecutivo colombiano.

Recomposición de la agenda diplomática con Washington

El triunfo de Abelardo De La Espriella proyecta un cambio en las relaciones bilaterales con el Gobierno de los Estados Unidos, mostrando una sintonía directa con la administración de Donald Trump. El mandatario electo posee la ciudadanía estadounidense por adopción y mantiene vínculos comerciales en dicho país, factores que facilitaron el acercamiento con los voceros del Partido Republicano tras confirmarse los datos de las votaciones.

Congratulations President-Elect @ABDELAESPRIELLA "El Tigre" on your historic victory in Colombia.



We invite your incoming administration to work with the Department of War and the Americas Counter Cartel Coalition (A3C) to reinvigorate the military alliance between our two… — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) June 23, 2026

La agenda bilateral priorizará la inserción de Colombia en la estrategia de seguridad denominada Escudo de las Américas, además del fortalecimiento de los planes de defensa mutua y erradicación forzada de cultivos.

En el ámbito migratorio, las mesas técnicas evaluaron un protocolo estricto de retorno para los ciudadanos nacionales cuyas solicitudes de asilo sean denegadas por el sistema judicial estadounidense. En el entorno interno, las comisiones jurídicas evalúan los debates legales sobre la doble nacionalidad del presidente electo frente a las normas constitucionales.

Resultados del preconteo y proceso de escrutinio nacional

Los datos de la segunda vuelta presidencial del domingo 21 de junio de 2026 consolidaron a Abelardo De La Espriella, del movimiento Firmes por la Patria, con 12.959.542 votos, equivalentes al 49,66 %. Su contrincante de la coalición Pacto Histórico, Iván Cepeda, obtuvo 12.708.712 sufragios, representados en el 48,70 %.

La diferencia final entre ambos aspirantes se fijó en 250.830 votos, registrando una participación en las urnas del 63,60 % de los ciudadanos aptos.

Escrutinio de votos elecciones. Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

Por su parte, la campaña de Iván Cepeda y el presidente saliente, Gustavo Petro, manifestaron que esperarán el escrutinio definitivo para proceder con el reconocimiento formal del nuevo gobierno.

Los delegados del Pacto Histórico presentaron impugnaciones sobre cerca de 33.000 mesas de votación. La Registraduría Nacional y el Consejo Nacional Electoral informaron que las actividades de verificación avanzan con normalidad y los resultados oficiales definitivos se entregarán el miércoles 24 de junio de 2026.