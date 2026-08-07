Así será el plan de Abelardo De La Espriella y Estados Unidos para enfrentar a las “organizaciones terroristas” en Colombia, según el NYT

Con el inicio del gobierno de Abelardo De La Espriella, quien asumirá la Presidencia este 7 de agosto, una de las promesas de campaña que más expectativa ha generado es su intención de combatir a los grupos narcotraficantes que operan en Colombia con el apoyo de Estados Unidos y del presidente Donald Trump.

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Según informó The New York Times, los planes del presidente electo para coordinar acciones con las fuerzas estadounidenses “ya están en marcha”. El diario señaló que esta estrategia podría convertir a Colombia en “pieza central de los esfuerzos del gobierno de Donald Trump para militarizar la lucha contra el narcotráfico en toda la región”.

De acuerdo con la información publicada por el medio estadounidense, tras la visita de funcionarios del gobierno entrante colombiano a Washington el mes pasado, un alto funcionario del Departamento de Defensa de Estados Unidos anunció un nuevo plan de cooperación militar con Colombia. Según el diario, la iniciativa busca fortalecer la alianza entre ambos países y llevar esa relación estratégica “a nuevos niveles”.

El diario señaló que esta estrategia podría convertir a Colombia en “pieza central de los esfuerzos del gobierno de Donald Trump para militarizar la lucha contra el narcotráfico en toda la región”. Foto: SEMANA, Getty

Además, según The New York Times, De La Espriella anunció que Medellín será la sede regional del Escudo de las Américas, una iniciativa impulsada por el presidente Trump para fortalecer la lucha contra el narcotráfico en la región.

Durante la campaña presidencial, De La Espriella respaldó la estrategia antidrogas de Trump y prometió enfrentar con firmeza a los grupos narcotraficantes. Según el diario, tras reuniones entre funcionarios de ambos países en Washington, el ministro de Defensa entrante, el general Jorge Eduardo Mora, aseguró que el Plan Patriota 2.0 marca “una nueva etapa de cooperación, integración y acción conjunta”.

IMPORTANTE - Nuevo plan militar de EEUU para Colombia



Dice hoy @nytimes :"Un funcionario de alto rango de Defensa de Estados Unidos anunció un nuevo plan militar con Colombia que, según dijo, llevaría una alianza históricamente fuerte “a nuevos niveles”.



Detalles en… — Luis Carlos Vélez 🌎 (@lcvelez) August 7, 2026

El medio estadounidense también señaló que la administración estadounidense ha convertido el combate a los carteles en una de sus principales prioridades, al considerar que estas organizaciones alimentan la crisis de sobredosis y la violencia en Estados Unidos, por lo que varias de ellas han sido catalogadas como “organizaciones terroristas”.

Según el NYT, antes de la victoria electoral de Abelardo De La Espriella, las relaciones entre el gobierno de Trump y la administración de Gustavo Petro atravesaban un periodo de fuertes tensiones. El medio señala que Petro cuestionó la estrategia antidrogas de Estados Unidos y criticó las operaciones militares estadounidenses en la región.

La iniciativa busca fortalecer la alianza entre ambos países y llevar esa relación estratégica “a nuevos niveles”. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

“Las autoridades estadounidenses impusieron sanciones a Petro, descertificaron a Colombia como socio antinarcóticos y amenazaron con cortar la ayuda”, se lee en un artículo compartido por el medio estadounidense.