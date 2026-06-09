Pete Hegseth, secretario de guerra de Estados Unidos, visitará Cuba para “interactuar con las tropas”

El Departamento de Defensa de los Estados Unidos anunció de forma oficial que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, se trasladará este miércoles a las instalaciones militares norteamericanas ubicadas en la Bahía de Guantánamo, en el sureste de Cuba.

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El Pentágono precisó mediante un comunicado de prensa que el propósito principal del viaje del funcionario es “interactuar con las tropas” desplegadas en la isla.

Sin embargo, el anuncio del viaje se produce en un contexto de incremento en las tensiones diplomáticas entre ambas naciones, con Washington aumentando la presión sobre la administración cubana mediante la implementación de nuevas restricciones financieras a sus representantes gubernamentales, lo que levanta suspicacias.

A estas medidas se suman la vigilancia y el control sobre las rutas de suministro de combustible hacia el territorio isleño.

Guantánamo, siempre en el radar

La base militar de la Bahía de Guantánamo adquirió relevancia internacional a partir del año 2001. Las instalaciones fueron utilizadas por las agencias de seguridad estadounidenses como centro de reclusión para los sospechosos detenidos tras los atentados del 11 de septiembre.

Adicionalmente, el Ejecutivo ha evaluado la posibilidad de darle un nuevo uso operativo a esta terminal caribeña. Dentro de las propuestas de la Casa Blanca se ha considerado emplear la base de Guantánamo como un punto de detención temporal para los extranjeros sujetos a procesos de deportación.

Pentágono confirma viaje del secretario de Defensa a Guantánamo y al mando en Florida. Foto: picture alliance via Getty Image

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Agenda ampliada y antecedentes de acercamientos técnicos

La agenda oficial del secretario de Defensa no se limitará al territorio cubano durante esta semana. El Pentágono reportó que, tras su paso por la isla, continuará su recorrido hacia las instalaciones ubicadas en la ciudad de Tampa, en el estado de Florida.

Pete Hegseth inspeccionará tropas en Cuba en medio de tensiones diplomáticas. Foto: picture alliance via Getty Image

En esta ciudad del sur de Estados Unidos se encuentra la sede del Mando Central (Centcom), la división militar encargada de coordinar las operaciones en Oriente Medio. Esta oficina supervisa las acciones estratégicas de defensa en las zonas de influencia cercanas a Irán.

El viaje del secretario de Defensa se suma a otros movimientos institucionales recientes en la región del Caribe. A finales de mayo, el general a cargo de las operaciones de las fuerzas estadounidenses en América Latina visitó Guantánamo para dialogar con los mandos locales.

De igual forma, dos semanas antes de estos acercamientos, el director de la CIA, John Ratcliffe, realizó un viaje a La Habana. El jefe de la agencia de inteligencia sostuvo reuniones con funcionarios de la administración cubana para abordar temas de la agenda binacional.

*Realizado con información de AFP*