Política

¿Quién es Edna Bonilla, fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo?

Los dos candidatos son docentes universitarios y tienen recorrido en el sector público.

Redacción Semana
12 de marzo de 2026, 9:25 a. m.
Edna Bonilla será la fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo
Edna Bonilla será la fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo Foto: Guillermo Torres

Sergio Fajardo anunció que Edna Bonilla será su fórmula vicepresidencial. Los dos se medirán en las urnas en la primera vuelta por la Casa de Nariño, programada para el próximo 31 de mayo.

Bonilla nació en Bogotá y tiene estudios en contaduría pública en la Universidad Nacional de Colombia. Es especialista en gerencia de impuestos y doctora en estudios políticos.

“En el sector público ha trabajado en la administración distrital de Bogotá como secretaria de Hábitat, entre 2006 y 2007, y de Educación, entre 2019 y 2023″, describió la campaña de Fajardo.

Sergio Fajardo presenta a Edna Bonilla como su fórmula vicepresidencial

La candidata vicepresidencial es profesora asociada de la Universidad Nacional de Colombia, tiene más de 30 años de trayectoria en el servicio público y en la academia.

Ha liderado políticas y proyectos de alto impacto orientados a fortalecer la equidad, la educación y el bienestar colectivo en Bogotá y el resto del país.

“Desde 1998 se desempeña como profesora de la Universidad Nacional de Colombia y docente en diferentes instituciones a nivel mundial, como Sciences Po en Francia, la Universidad Austral de Argentina, entre otras”, se agregó en un comunicado.

Su más reciente cargo era como directora ejecutiva de la Fundación Ábacos, en donde lideró el programa nacional “Bien-estar”, una estrategia que promueve la educación económica y financiera como un derecho y una herramienta para la equidad social.

Así la definió Sergio Fajardo, candidato presidencial: “Edna es una mujer seria, preparada, que tiene capacidad de tender puentes. Con ella vamos a romper la política del insulto, de la agresión. Somos una dupla que en lugar de construir trincheras, vamos a tender puentes. En nuestro gabinete no habrá ningún Wadith Manzur, ni un Benedetti”.

La formalización de Fajardo y Bonilla como candidatos se hará a las 10:30 de la mañana de este jueves, 12 de marzo, en las instalaciones de la Registraduría, en Bogotá.

