Sergio Fajardo presenta a Edna Bonilla como su fórmula vicepresidencial

El candidato presidencial formalizó a la exsecretaria de Educación de Bogotá como su candidata a la vicepresidencia.

Redacción Semana
12 de marzo de 2026, 8:17 a. m.
Sergio Fajardo y Edna Bonilla.
Sergio Fajardo y Edna Bonilla. Foto: Suministrada a Semana.

Tal como se había anticipado, Sergio Fajardo seleccionó a Edna Bonilla como su fórmula vicepresidencial. El candidato formalizó la aspiración de la exsecretaria de Educación de Bogotá en la mañana de este jueves 12 de marzo, en las inmediaciones de la Universidad Nacional, en la capital del país.

Bonilla trabajó en la administración de Claudia López y se desempeñó, en varias oportunidades, como mandataria encargada. Es doctora en estudios políticos y profesora universitaria. Es esposa de Jorge Iván González, director del Departamento Nacional de Planeación durante el Gobierno Petro.

Sergio Fajardo envía carta a los colombianos: “No nos conformemos con lo que hay”

En medio de la presentación, el exgobernador de Antioquia destacó su proyecto político: “Esta es nuestra campaña, este es nuestro camino. No crean ese cuento de que esto ya está definido. Nosotros tenemos la capacidad para juntarnos y esa es la invitación. Sin miedo, sin pena. Vamos a hacer una política digna, decente, respetuosa, sin ingenuidad, donde no exista la corrupción, donde no exista la oscuridad, donde se mueva la destrucción. Ese es el reto que tenemos nosotros”.

Edna Bonilla y Sergio Fajardo.
Edna Bonilla y Sergio Fajardo. Foto: Suministrada a Semana.

Edna Bonilla aseguró que se pondrá a la educación en el centro del debate, incluso para resolver otros temas que preocupan a la ciudadanía. “Tenemos propuestas serias en muchas áreas, en economía; tenemos que sacar adelante este país, y lo hacemos con un sector público fuerte, pero con un sector privado que nos va a acompañar; sabemos que tenemos preocupaciones en seguridad, que queremos salir tranquilos de nuestras casas; hay que hablar de salud, y nosotros lo estamos haciendo; de mujeres, del papel de la mujer en la sociedad”.

Sobre el papel de la candidata a la Vicepresidencia, Fajardo detalló: “¿Quién es Edna Bonilla? Déjenla que hable y que brille. Ustedes van a ver lo que es esta mujer. No es mi sombra, no está detrás de mí, no vino a hacerme un favor. Estamos al lado. Apenas toda Colombia vea la dimensión de esta mujer, van a ver por qué somos el equipo ganador”.