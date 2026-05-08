Tras el asesinato de la concejal Mileydy Villada, Gabriel Vallejo hizo señalamiento contra Iván Cepeda: “La verdadera razón”

Las autoridades adelantan una investigación para dar con el paradero de los asesinos de Mileidy Villada, presidenta del Concejo de Obando, Valle del Cauca.

Mensajes de WhatsApp, clave tras el asesinato de la concejal de Obando, Mileydy Villada: la Policía lo contó todo

La cabildante, quien pertenecía al Centro Democrático, fue asesinada este jueves, 7 de mayo, cuando se encontraba en un establecimiento comercial en compañía de algunos de sus familiares.

A propósito de el asesinato de Villada, en El Debate de SEMANA, Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático, hizo un señalamiento contra el candidato presidencial Iván Cepeda.

“Aquí hay una verdad irrefutable, incontrovertible. Iván Cepeda, el que construyó la política mal llamada de paz total, que lo único que hizo fue entregarles el control territorial a los grupos narcoterroristas. Claro, ya entiende uno el propósito. Es para acribillar y arrasar a la oposición que los va a enfrentar en las urnas. Esa es la verdadera razón por la cual ellos diseñaron la paz total. No es nada distinto que el control territorial para constreñir a los ciudadanos para que voten a favor de él, como lo hemos venido demostrando en los últimos meses y como lo demostramos en las elecciones al Congreso”, dijo Vallejo en El Debate.

Y agregó: “Y es que en las zonas controladas por las Farc, el ELN, por el Clan del Golfo, hoy Iván Cepeda del Pacto Histórico tiene votaciones anormales. Aquí lo que tenemos es un fenómeno que yo denomino la narcopolítica, la farcpolítica, que es el control territorial con fines políticos”.

Al inicio del programa, Vallejo se preguntó cuántos políticos más de oposición deben ser asesinados en el Gobierno Petro, para que finalmente decidan protegerlos.

“Yo todos los días en mi oración le pido a Dios que no asesinen, que proteja a los miembros del Centro Democrático. Lo peor que le puede pasar a uno como director, y lo digo desde mi lado humano, es que asesinen a uno de los nuestros. Cuántos más nos tenemos que morir entonces, para que este Gobierno, al que le quedan tres meses, proteja a los líderes de la oposición. Claro que uno tiene temor”, destacó Vallejo en El Debate.

Así mismo, Vallejo recalcó que Colombia pasa por un momento complejo, de allí que, para él, a los políticos no les quede de otra que pedirles a Dios y a la Virgen que los proteja.

“Pero a nosotros nos toca salir a defender la democracia y la libertad de Colombia, frente a un Gobierno que pareciera que lo que quiere es arrebatarnos y robarnos la fe y la esperanza”, insistió en El Debate el director del Centro Democrático.