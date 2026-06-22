El Centro Democrático tomó las primeras decisiones luego del triunfo de Abelardo De La Espriella como presidente. Este partido será clave para la gobernabilidad en el Congreso de la República.

En un comunicado firmado por Álvaro Uribe, Paloma Valencia y Gabriel Vallejo, dirigente de esta colectividad, se anunció que empezarán a hacer gestiones para armar una coalición con otras fuerzas políticas.

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“A través de compromisarios y voceros del Senado y Cámara, buscaremos una coalición en el Congreso con otras fuerzas políticas”, se indicó en el documento.

La decisión del Centro Democrático se justificó bajo la premisa de que el Tigre reconoce en sus ideas gran parte del ideario que este sector ha defendido a lo largo de toda su historia.

Logo Centro Democrático. Imagen de referencia. Foto: Mario Franco/Colprensa

“Estamos convencidos que, con la seguridad como valor democrático, el emprendimiento y confianza inversionista, la cohesión social como mecanismo para atender a los compatriotas más necesitados y un Estado pequeño, con bajos impuestos y transparente, vamos a reconstruir a Colombia”, dijo la colectividad.

Se anticipó que el Centro Democrático preparará una agenda legislativa conciliada con el nuevo gobierno y otras bancadas cercanas, que contribuya a solucionar los problemas de la nación.

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En la composición del Senado, el Pacto Histórico es la principal fuerza política porque contará con 25 curules. En dado caso de que Iván Cepeda acepte los resultados, la cifra ascendería a 26 sillas. Luego está el Centro Democrático con 17 curules y el Partido Liberal con 13.

En la Cámara de Representantes, el Pacto Histórico también lleva la delantera con 42 curules; si Aida Quilcué acepta la silla, contaría con 43. Los liberales serán 28 y la misma cantidad de sillas tendrá el Centro Democrático.

Plenaria del Senado. Imagen de referencia. Foto: COLPRENSA

Sin confirmación de la campaña de Abelardo De La Espriella, todo apuntaría a que el ministro del Interior sería Mauricio Gómez Amín, que tendría a cargo la relación con los partidos políticos.