Le recuerdan a Petro que no es él quien “decreta elecciones, son los jueces”

Abelardo De La Espriella fue elegido este domingo 21 de junio como nuevo presidente de Colombia, luego de alcanzar cerca de 13 millones de votos.

Sin embargo, el presidente Gustavo Petro, tal como lo hizo en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, se resiste a reconocer el triunfo de De La Espriella en las urnas.

Petro sigue sin aceptar el triunfo de Abelardo De La Espriella y habla de “falta de transparencia electoral”: la emprendió contra el registrador

“Le pedí al registrador y al procurador la acción positiva a mi solicitud, que permitieran la auditoría técnica del software antes de primera vuelta y en segunda vuelta demandé que se recuperara inmediatamente el candado Hash y la estampilla del tiempo, para asegurar que no se cambiaran los formularios E14 después de subirlos, tal como se hizo en mi elección. Pues me dijeron loco y antidemocrático, como si la transparencia electoral fuera cosa de violentos que quieren incendiar el país. Lo que incendia es la falta de transparencia electoral", dijo Petro en parte de un mensaje en X que compartió esta mañana de lunes, 22 de junio.

En medio de la polémica planteada alrededor de la posición asumida por el jefe de Estado, el representante electo, Daniel Briceño, le envió un mensaje al mandatario.

Daniel Briceño, representante a la Cámara electo por el Centro Democrático. Foto: Paula López

“El señor Petro no es el que decreta elecciones, son los jueces. La Registraduría no cuenta votos; son los jurados de votación. La Registraduría no hace el escrutinio, son los jueces y notarios”, dijo Briceño, también en X.

El trino que María Fernanda Cabal le recordó a Iván Cepeda tras caer en las urnas ante Abelardo De la Espriella

Vale destacar que, contrario a la posición asumida por Petro, el excandidato presidencial, Luis Gilberto Murillo, sí reconoció los resultados electorales.

“Colombia habló en las urnas y respetamos su decisión. Un ejemplo democrático, por lo cual felicitamos a nuestro país. Sin odio ni violencia, seremos oposición activa y constructiva. El Pacto Histórico y la Alianza por la Vida siguen vivos. La oportunidad sigue siendo Colombia y la democracia continúa: vigilaremos, propondremos y defenderemos la vida, la paz, la democracia y los derechos”, manifestó Murillo, quien apoyó al excandidato del petrismo, Iván Cepeda.