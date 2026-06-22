Este domingo 21 de junio, Abelardo De La Espriella fue elegido presidente de Colombia tras obtener en las urnas casi 13 millones de votos.

Sin embargo, el presidente Gustavo Petro aún no acepta la derrota del excandidato del petrismo, Iván Cepeda.

De hecho, esta mañana de lunes, 22 de junio, se despachó con un extenso mensaje a través de X, donde la emprendió contra el registrador Hernán Penagos.

Para empezar, el jefe de Estado dijo en su mensaje que le hizo una petición a Penagos y al procurador general, Gregorio Eljach y, según él, lo llamaron “loco y antidemocrático”.

“Le pedí al registrador, y al procurador la accion positiva a mi solicitud, que permitieran la auditoría técnica del software antes de primera vuelta y en segunda vuelta demandé que se recuperara inmediatamente el candado Hash y la estampilla del tiempo, para asegurar que no se cambiarán los formularios E14 después de subirlos, tal como se hizo en mi elección. Pues me dijeron loco y antidemocrático, cómo si la transparencia electoral fuera cosa de violentos que quieren incendiar el país.Lo que incendia es la falta de transparencia electoral“, dijo Petro.

Posteriormente, el mandatario dijo que lo anterior, supuestamente, demuestra que “muchos formularios E14 fueron cambiados”. Y siguió emprendiéndola contra Penagos.

“Aquí se demuestra que muchos formularios E14 fueron cambiados después de subirlos y que efectivamente, contrario a lo que dijo el registrador, quitaron la estampilla del tiempo y el candado Hash de los algoritmos para cambiarlos premeditamente y desde las oficinas de los hermanos Bautista. Esto es ya un asunto penal, un delito contra el voto. Los testigos digitales, institución popular creada en estos días por ciudadanía y con alta experiencia informática. Cómo dice el video que demuestra este delito, creyeron que somos brutos y olvidaron que con nosotros está la ciudadanía del siglo XXI y no la del siglo XIX, en la que aún está la Registraduría haciendo trampas para amigos politicos por dinero, pero que no pensó que esa práctica iba a llegar a la pérdida total de la soberanía nacional", aseguró Petro en X.

A continuación, el mensaje de Petro en X.

En jefe de Estado también señaló a Penagos de causarle, según él, “una gran herida en lo profundo del corazón de Colombia y un daño que la historia no borrará“.

“Toca hacer el conteo digital de los 122.000 formularios E14 y testigos digitales debe fortalecerse con más expertos digitales. El registrador causó una gran herida en lo profundo del corazón de Colombia y un daño que la historia no borrará. El software de los hermanos Bautista tal como dijo la sentencia del consejo de estado del año 2018, desacatada, es vulnerable a acciones internas y externas contra el voto. Más adelante mostraré con exactitud en que sistemas algorítmicos del software de los Bautista están las fallas que permiten que sea atacado desde afuera si el atacante tiene la capacidad computacional posible con un Estado/ nación con dinero para ello”, agregó.

En desarrollo.