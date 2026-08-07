El presidente Gustavo Petro puso punto final a su estadía en la Casa de Nariño durante el mediodía de este viernes, 7 de agosto, cuando quedan pocas horas para la posesión del presidente electo Abelardo De La Espriella.

Gustavo Petro se despidió de la Casa de Nariño: “Dijeron que me quedaría en este edificio y no, aquí cumplo”

Tras un pequeño discurso en el que dejó en claro que nunca pensó en quedarse en el poder, tal y como se dijo en muchas oportunidades, le agradeció a los soldados por haberlo cuidado estos 4 años y comenzó a caminar junto a sus hijos Antonella y Nicolás.

Posteriormente, todo su gabinete se puso detrás de él y se iniciaron los honores hacia el saliente mandatario. El Batallón Guardia Presidencial inició a tocar y, segundos después, Petro, sus hijos y sus funcionarios desfilaron para salir de la zona que corresponde a la Casa de Nariño.

El jefe de Estado lució un traje totalmente blanco, Antonella un vestido del mismo color y este fue el que predominó en el momento, ya que varios de los acompañantes también iban vestidos con este mismo tono.

Un detalle que llamó la atención es que Petro en ningún momento soltó a su hija menor, siempre caminaron cogidos de la mano, mientras que la melodía del Batallón Guardia Presidencial sonaba de fondo.

Posesión presidencial de Abelardo De La Espriella

Tras algunos minutos y ya llegando al final del recorrido, algunos aplausos y arengas se comenzaron a escuchar. Finalmente, Petro se dio un abrazo con una persona y se subió a la camioneta que lo llevará a su destino.

Por su parte, los integrantes del gabinete y algunos congresistas se quedaron a las afueras de la Casa de Nariño tomando algunas fotografías.

Con esto ya se comienza a marcar el final de lo que ha sido el mandato de Petro y su Gobierno durante estos cuatro años, mientras que en la ciudad de Cali ya se ultiman los detalles de lo que será la posesión del nuevo presidente Abelardo De La Espriella.