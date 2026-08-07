Presentan denuncia contra Gustavo Petro en la Comisión de Acusación de la Cámara por el delito de instigación para delinquir

Una nueva denuncia en contra del presidente Gustavo Petro llegó a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. SEMANA conoció el documento presentado por el exzar anticorrupción Óscar Ortiz y el juez José Alejandro Hofmann.

Video | Así se vivió en Medellín la celebración por el fin del gobierno Petro: “Cesó la horrible noche”

El delito que le reclaman al mandatario saliente es “instigación para delinquir” por haber pedido que se crearan las guardias bolivarianas, las milicias populares y las asambleas populares.

“Cuando el presidente de la República, Gustavo Petro, a través de su red social X, la cual cuenta con varios millones de seguidores, el 3 de agosto a la 1:42 a. m., insta a la creación de unas ‘guardias bolivarianas’, una ‘milicia popular’ armada dirigida por unas ‘asambleas populares’, cuyos miembros estarían facultados para ‘exigir el cambio de mandos’ de la fuerza pública, estaría incurso en la conducta delictiva de instigación para delinquir contenida en el Art. 348 del Código Penal”, dijeron.

Los demandantes reclamaron que el artículo 348 del Código Penal establece que quien “pública y directamente incite a otro u otros a la comisión de determinado delito” podría ser responsable de esos hechos.

“En el presente caso, al provenir el mensaje de la cuenta oficial del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, en la red social X, se tiene que el mismo tiene la suficiente entidad para movilizar a otros a cometer delitos, atendiendo la evidente calidad de líder político que le asiste a su autor y el carácter masivo del medio que utilizó para difundirlo, un espacio digital donde tiene millones de seguidores, el cual es monitoreado permanentemente por medios de comunicación nacionales e internacionales”, argumentaron los abogados.

En ese sentido, dijeron que podría tratarse de una sedición que va en contra de lo establecido por el Código Penal, que se refiere a quienes, mediante el empleo de las armas, pretendan impedir el libre funcionamiento del régimen constitucional; podrían incurrir en prisión de 32 a 144 meses y una multa de 66 a 150 salarios mínimos.

El mandatario saliente tendrá una nueva investigación en su contra. Foto: Presidencia

“Ponemos estos hechos en conocimiento de la Comisión de Investigación y Acusación, considerando que con la conducta consistente en emitir estas declaraciones, el saliente mandatario no solo vulnera de manera flagrante el orden jurídico, sino que también puede revivir algunas de las peores páginas de la historia de Colombia”, afirmaron los abogados.

A eso se le suman las recientes declaraciones del presidente saliente, en las que sugirió que De La Espriella no terminaría su mandato, lo que generó una alerta en distintos sectores.

“Ya por ahí hablan en las oficinas de Marco Rubio de Abelardo, ‘el breve’. Ya intuyen que, incluso, no duraría los cuatro años de gobierno, sino que la población colombiana lo haría renunciar”, afirmó Petro.