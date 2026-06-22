CONFIDENCIALES

El trino que María Fernanda Cabal le recordó a Iván Cepeda tras caer en las urnas ante Abelardo De la Espriella

La congresista del Centro Democrático lo hizo a través de redes sociales.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Confidenciales
22 de junio de 2026 a las 10:00 a. m.
María Fernanda Cabal e Iván Cepeda.
María Fernanda Cabal e Iván Cepeda. Foto: Colprensa

Los colombianos eligieron a Abelardo De La Espriella como nuevo presidente de Colombia, tras derrotar en las urnas al hoy excandidato del petrismo, Iván Cepeda.

De acuerdo con el preconteo de la Registraduría, De La Espriella obtuvo 12.959.542 votos, mientras que Cepeda alcanzó 12.708.712 sufragios.

Abelardo De La Espriella habla con Vicky Dávila a horas de la segunda vuelta: “No podemos pecar por exceso de confianza”
El equipo de abogados de Abelardo De la Espriella que defenderá el triunfo en las urnas

Tras el triunfo de Cepeda, la senadora María Fernanda Cabal le recordó a Cepeda un mensaje en X que decía: “Mi nombre es Iván Cepeda Castro y hoy seré su presidente”.

Junto a la imagen del trino de Cepeda, la congresista del centro Democrático le dijo: “De la mano de Dios, de los colombianos, usted ¡no lo fue y no lo será!“.