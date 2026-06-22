El trino que María Fernanda Cabal le recordó a Iván Cepeda tras caer en las urnas ante Abelardo De la Espriella

Los colombianos eligieron a Abelardo De La Espriella como nuevo presidente de Colombia, tras derrotar en las urnas al hoy excandidato del petrismo, Iván Cepeda.

De acuerdo con el preconteo de la Registraduría, De La Espriella obtuvo 12.959.542 votos, mientras que Cepeda alcanzó 12.708.712 sufragios.

El equipo de abogados de Abelardo De la Espriella que defenderá el triunfo en las urnas

Tras el triunfo de Cepeda, la senadora María Fernanda Cabal le recordó a Cepeda un mensaje en X que decía: “Mi nombre es Iván Cepeda Castro y hoy seré su presidente”.

Junto a la imagen del trino de Cepeda, la congresista del centro Democrático le dijo: “De la mano de Dios, de los colombianos, usted ¡no lo fue y no lo será!“.