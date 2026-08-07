Líderes del Partido Liberal ya se encuentran en la posesión de Abelardo De La Espriella

Distintos sectores políticos ya están en Cali, Valle del Cauca, para la posesión del presidente electo, Abelardo De La Espriella.

Este es el momento en el que el presidente Petro se va de la Casa de Nariño: lucía traje blanco e iba acompañado de Antonella

Una de las bancadas que hace presencia es la del Partido Liberal, que está acompañando a la ministra de Transporte designada, Elsa Noguera.

Simón Gaviria lidera la bancada liberal, en la que están los senadores y representantes, que se espera que acompañen al Gobierno De La Espriella.

En ese evento también están el expresidente del Congreso, el senador Lidio García, así como el exmandatario nacional César Gaviria, jefe natural del Partido Liberal, junto a su esposa Ana Milena Muñoz y su hija María Paz Gaviria.