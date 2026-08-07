Daniel Noboa, presidente de Ecuador, llegó a Cali para la posesión de Abelardo De La Espriella

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, llegó en la mañana de este viernes, 7 de agosto, a la ciudad de Cali, para asistir a la posesión de Abelardo De La Espriella como nuevo mandatario de Colombia.

A su arribo al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, Noboa fue recibido por la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, y por el alcalde de Cali, Alejandro Eder.

Previamente, también llegó a la capital vallecaucana el rey Felipe VI, jefe de Estado español. El monarca es acompañado por el ministro de Exteriores de su país, José Manuel Albares.

Daniel Noboa, presidente de Ecuador, llegó en la mañana de este viernes a Cali. Foto: Alcaldía de Cali

En la ceremonia de este viernes también estarán presentes los mandatarikos de Argentina, Javier Milei; de Paraguay, Santiago Peña; de Costa Rica, Laura Fernández; de Panamá, José Mulino, el primer ministro de Curaçao, Gilmar Pisas, en representación de los Países Bajos; de República Dominicana, Luis Abinader; y de Chile, José Antonio Kast.