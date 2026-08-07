“Abelardo De La Espriella será un agente al servicio de los intereses de Estados Unidos”: Iván Cepeda

El excandidato presidencial y senador Iván Cepeda volvió a arremeter en contra del presidente electo, Abelardo De La Espriella, y nuevamente desconoció que pueda ser el mandatario del país.

“Con la desobediencia civil continuaremos el cambio de la sociedad colombiana”: Iván Cepeda desde Barranquilla

Cepeda insiste en que, al tener la nacionalidad estadounidense, De La Espriella no podría ser el mandatario de los colombianos.

“Existe una incompatibilidad insalvable entre esa obligación y el deber supremo de representar con lealtad exclusiva la soberanía y los intereses del pueblo y de la República de Colombia. Abelardo De La Espriella será, no jefe de Estado de Colombia, sino un agente al servicio de los intereses de Estados Unidos”, aseguró Cepeda.

Asimismo, confirmó que le harán oposición a De La Espriella en su mandato y destacó lo que considera que se logró avanzar en el gobierno de Gustavo Petro.