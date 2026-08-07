Exponen en vivo la encrucijada que tienen el Pacto Histórico, Petro y Cepeda de cara al Gobierno De La Espriella: “Momento paradójico”

Faltan horas para que se acabe el Gobierno del presidente saliente Gustavo Petro y tome posesión el presidente electo Abelardo De La Espriella, en medio de un gran hermetismo por lo que pueda llegar a pasar en el futuro.

Hay toda una polémica, ya que tanto Petro como Iván Cepeda y el mismo Pacto Histórico han dicho que el próximo jefe de Estado es ilegítimo, por lo que anunciaron que no acudirían a la posesión en Cali, sino que llevarían a cabo una manifestación en la ciudad de Barranquilla.

Pedro Medellín, analista político, habló en SEMANA acerca del panorama que hay en el país y puso su atención en lo que significa que no se reconozca la legitimidad de De La Espriella. Además, habló de la encrucijada que esto genera en la oposición.

Presidente Petro y la bancada del Pacto Histórico. Foto: Presidencia - API

“El Pacto Histórico está en un momento paradójico. En el pasado tenía muy poca militancia y tenía líderes muy capaces; hoy tiene mucha militancia, pero no tiene líderes”, apuntó.

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Posesión presidencial de Abelardo De La Espriella

El experto sostuvo que el líder natural debería ser el saliente jefe de Estado, pero en estos momentos, desde su visión, no tiene cómo ejercer este papel debido a que las elecciones dejaron como líder también a Iván Cepeda, que será el principal representante que tendrán en el Congreso.

No obstante, es allí donde se genera el conflicto debido a que el ahora senador afirmó que no reconocía la legitimidad de De La Espriella. “¿Entonces a qué se opone?”, cuestionó.

“El punto aquí es que el jefe institucional del Pacto Histórico debería ser Iván Cepeda; el problema es que le está faltando alcance, no está teniendo el peso político y la altura suficiente para asumir el ejercicio de la oposición”, señaló.

Iván Cepeda en la Plaza de Bolívar. Foto: Juan Carlos Sierra

Todo esto, de acuerdo con el analista, tiene al Pacto Histórico en la mitad de “lo claro y lo oscuro”, lo que genera que no sepan hacia dónde ir y no tengan la dirección definida.

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“Esto los tiene en una situación muy difícil y hoy podemos decir que realmente no tienen un líder. El Pacto Histórico es en sí mismo una fuerza política importante, con un electorado fuerte, pero no hay un liderazgo”, complementó.

Por su parte, María Fernanda Cabal advirtió, en diálogo con SEMANA, que todo esto está generando una disputa de protagonismos, pero explicó que Cepeda es una figura que “no genera ninguna emoción”, lo que quedó en evidencia en las más recientes elecciones.

La exsenadora aprovechó para enviarle un mensaje a la oposición y dejarle en claro que deben respetar las instituciones. “Que hagan lo que tengan que hacer por los canales democráticos”, dijo.

“Ellos en la subversión encontraron un Estado débil, pero las personas ya se cansaron de la anarquía, de controversias inútiles”, agregó.