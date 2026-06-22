El equipo de abogados de Abelardo De la Espriella que defenderá el triunfo en las urnas

Abelardo De La Espriella, el nuevo presidente electo de Colombia, no dormirá, al menos en los próximos días, porque él y su equipo jurídico tendrán que cuidar cada uno de sus votos, pues la diferencia con Iván Cepeda en las urnas este domingo fue de aproximadamente 250.000 respaldos.

Abelardo De La Espriella a Gustavo Petro e Iván Cepeda: “Absténganse de desatar un incendio social… Acaten el resultado”

Para eso tendrá a dos gladiadores que emprenderán una batalla jurídica: Nicolás Farfán, exregistrador delegado para lo electoral y gerente del día de las elecciones, y el experto Santiago Rodríguez. Recordemos que el petrismo –a juzgar por lo que anunció el propio presidente– no dará su brazo a torcer fácilmente. SEMANA confirmó con fuentes del CNE que el escrutinio terminará el próximo fin de semana.