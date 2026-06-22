Así han sido los lemas de campaña de las últimos candidatos presidenciales

Pocas piezas de comunicación política son tan difíciles de construir como un lema de campaña. En apenas unas palabras, los candidatos deben transmitir una idea de país, diferenciarse de sus rivales y conectar con las preocupaciones de millones de votantes. Un recorrido por las campañas entre 2002 y 2022 muestra cómo esos mensajes se han convertido en una radiografía de cada momento político del país.

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En 2002, cuando la seguridad dominaba el debate nacional, Álvaro Uribe posicionó uno de los lemas más recordados de la historia reciente: “Mano firme, corazón grande”. En esa misma contienda, Horacio Serpa apostó por el “Compromiso social”, Lucho Garzón habló de “La tercera vuelta” como una alternativa política y Noemí Sanín buscó una conexión más personal con “Con Noemí gana Colombia, ganas tú”.

Estos han sido los lemas de campaña de los últimos candidatos y presidentes durante la contienda electoral. Foto: SEMANA

En 2006, Uribe mantuvo su exitoso eslogan, mientras Carlos Gaviria presentó “Colombia para mucho más que dos”, una crítica al bipartidismo tradicional. Serpa, por su parte, intentó ampliar su alcance con “Serpa, presidente de todos”.

El 2010 estuvo marcado por la diversidad de mensajes. Juan Manuel Santos prometió “Prosperidad para todos” y luego “Para seguir avanzando”; Antanas Mockus impulsó “La unión hace la fuerza” y el fenómeno de “La ola verde”; Germán Vargas Lleras aseguró que “Mejor es posible”; Gustavo Petro invitó a “Acordemos el futuro” bajo la bandera de “Colombia Humana Ya”.

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En 2014, Santos apeló a la continuidad con “Hemos hecho mucho, falta mucho por hacer”. Óscar Iván Zuluaga prometió que “Un nuevo tiempo va a comenzar”; Marta Lucía Ramírez habló de “Un país para la gente”; Clara López sostuvo que “Colombia va por un buen camino”.

En 2018, aparecieron conceptos asociados a la esperanza y la gestión. Iván Duque utilizó “Duque presidente” y “Duque en primera”; Gustavo Petro simplificó su mensaje en “Petro presidente”; Sergio Fajardo convirtió “La fuerza de la esperanza” en el eje de su campaña; Germán Vargas Lleras insistió en “Hacer, cumplir, avanzar”.

Rodolfo Hernández y Gustavo Petro fueron los candidatos presidenciales de 2022. Foto: Prensa Rodolfo Hernández

En 2022, Petro mantuvo la fórmula de “Petro presidente”; Federico Gutiérrez se presentó como “El presidente de la gente”; Fajardo aseguró que “Este es el momento” y Rodolfo Hernández dijo “No robar, no mentir, no traicionar”.

La evolución de estos lemas revela un patrón interesante: las campañas pasaron de mensajes programáticos y elaborados a consignas cada vez más cortas, directas y personalistas. Pero, más allá de la estrategia electoral, todos comparten un mismo objetivo: interpretar qué preocupa, qué ilusiona y qué espera el país en cada momento de su historia.