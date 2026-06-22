Habla Iván Cepeda: Pacto Histórico presenta 57.000 reclamaciones y responde a declaraciones de Abelardo De La Espriella

Iván Cepeda, el excandidato presidencial del Pacto Histórico, citó a los medios de comunicación a una rueda de prensa en la mañana de este lunes, 22 de junio, después de la jornada electoral donde triunfó Abelardo De La Espriella.

En el espacio, él se refirió a las reclamaciones que ha hecho su equipo de trabajo y seguidores en varias regiones del país y respondió a las palabras que emitió el mandatario electo desde Barranquilla.

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Sobre el preconteo, Cepeda reconoció que los números arrojaron una diferencia estrecha entre ambos aspirantes, “es inferior al uno por ciento y está entre las diferencias más estrechas presentadas en una segunda vuelta”.

Frente a ese escenario, él reveló que los testigos y su equipo de seguridad electoral radicaron 57.189 reclamaciones ante las comisiones escrutadoras, que deberán ser resueltas en las próximas horas por los jueces de la República.

Iván Cepeda, excandidato presidencial. Foto: YouTube

“Nosotros estamos, en este momento, con nuestros equipos, participando del escrutinio. Anoche finalizó el escrutinio municipal, en el día de hoy comienza el escrutinio departamental, creemos que el miércoles comenzará el nacional y estamos a la espera del escrutinio de la votación internacional”, comentó el excandidato.

Él anticipó que, verificados todos los reclamos y absueltas todas las dudas, procederá a anunciar el reconocimiento del resultado.

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Después de referirse al preconteo, Iván Cepeda llamó a sus seguidores a mantener la calma: “En mi condición de candidato del Pacto Histórico y de la Alianza por la Vida, quiero hacer un llamado a la serenidad, a la calma”.

Finalmente, el exaspirante a la Casa de Nariño se refirió a las declaraciones que emitió desde Barranquilla Abelardo De La Espriella, cuyo discurso calificó como “ambiguo”: “En una parte dijo que iba a ser estrictamente respetuoso de la Constitución, que iba a respetar a sus contradictores políticos y que les iba a dar garantías, pero, a renglón seguido, hizo unas declaraciones que, a mi modo de ver, vale la pena responder”.

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