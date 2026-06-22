¿Cómo va el escrutinio en Colombia? La aplicación para consultar desde su celular el conteo de votos de la segunda vuelta

El pasado domingo 21 de junio se vivió una jornada electoral clave en el país con la segunda vuelta para elegir al próximo presidente de Colombia. Millones de ciudadanos acudieron a las urnas en distintas ciudades y regiones para votar por el candidato con el que se sintieran más representados: Abelardo de la Espriella o Iván Cepeda.

Esta sería la apuesta tecnológica de Abelardo De La Espriella, presidente electo de Colombia

Las mesas de votación se instalaron desde las 8:00 a. m. y cerraron a las 4:00 p. m., momento en el que comenzó el conteo de votos en cada puesto de votación.

De forma progresiva, la Registraduría Nacional fue publicando los resultados a través de sus boletines oficiales. Con la mayoría de las mesas informadas, el preconteo mostró como ganador al candidato de derecha, Abelardo de la Espriella.

Sin embargo, para muchos, este resultado aún no es definitivo. Ahora inicia una fase clave del proceso electoral: el escrutinio, es decir, la revisión y verificación de cada voto, que está a cargo de las autoridades competentes y se desarrollará durante los próximos días.

Elecciones urnas votaciones Foto: Adobe Stock

En este contexto, los ciudadanos pueden seguir el avance del proceso en tiempo real desde sus dispositivos móviles, a través de la aplicación o página oficial de la Registraduría Nacional de Colombia. El acceso es sencillo: al ingresar al portal, en la página principal se encuentra el menú de consulta sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Allí aparece la opción “Resultados Electorales”, donde se despliegan tres secciones identificadas por colores alusivos a la bandera de Colombia:

Preconteo

Escrutinios

Actas E-14 de Delegados

Escrutinio de votaciones presidenciales 2026 en Corferias Foto: COLPRENSA

Al seleccionar cualquiera de estas opciones, se abre una nueva pestaña con gráficos e información detallada sobre el avance del proceso. Los datos están organizados por regiones y muestran el porcentaje de mesas ya revisadas por los entes encargados.

De esta manera, con una herramienta de fácil acceso, los ciudadanos pueden seguir el desarrollo del escrutinio y mantenerse informados sobre el avance de una de las decisiones más importantes para el futuro del país.