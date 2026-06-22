¿Qué hará Paloma Valencia ahora? Este es el importante cargo para el que suena

Las elecciones presidenciales de este domingo anticiparon los vientos de cambio en el Centro Democrático, el partido que lidera el expresidente Álvaro Uribe. SEMANA conoció que la excandidata presidencial Paloma Valencia podría convertirse en la nueva directora de la colectividad.

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Se desconoce qué lugar ocuparía Gabriel Jaime Vallejo en la nueva organización de la casa política. Valencia saldrá de vacaciones con Tomás Rodríguez, su esposo, y Amapola, su hija. A su regreso se darían los movimientos. Recientemente, el uribismo perdió a las excandidatas Paola Holguín y María Fernanda Cabal porque ambas renunciaron a la casa política.