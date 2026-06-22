Argentina y Messi siguen imparables: tabla de posiciones del Mundial 2026 tras su récord contra Austria

Lionel Messi se convirtió en el máximo goleador histórico de los mundiales y, de paso, aseguró la clasificación de Argentina a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la Fifa 2026.

Garrafal error de Lionel Messi en el partido de Argentina: falló lo impensado contra Austria

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Aunque su partido empezó de manera negativa con un penal fallado, se tomó revancha con un doblete y encaminó la victoria de la albiceleste sobre Austria en el AT&T Stadium.

Argentina se consolida como líder del grupo J con seis puntos, mientras que Austria se queda en la segunda casilla con tres. En horas de la noche se jugará el complemento de la fecha con el duelo de Jordania vs. Argelia en Kansas City.

Ahora solo queda una fecha por jugar, que se disputará el próximo sábado, en simultáneo, a las 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Argentina 2-0 Austria

Argentina confirmó su rótulo de favorito tras ganarle a Austria en Dallas. Lionel Scaloni solo dispuso de un cambio en el once inicial que saltó a la cancha ante más de 80.000 espectadores.

Así formó la albiceleste: Dibu Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Enzo Fernández, Rodrigo de Paul, Alexis Mac Allister; Thiago Almada, Lionel Messi y Lautaro Martínez.

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Austria, por su parte, depositó las esperanzas en la experiencia de David Alaba y el presente de Konrad Laimer, compañero de Luis Díaz en el Bayern Múnich.

Los argentinos pudieron irse adelante muy temprano, pero Messi falló el penalti que había sido sancionado por falta clara sobre Lautaro dentro del área.

El astro rosarino alcanzó a perderse en el juego como consecuencia de su error desde el punto blanco. Afortunadamente para Argentina, tomó revancha antes de irse al descanso y marcó el tanto que lo catapulta como máximo goleador histórico de los mundiales.

Austria apretó las tuercas en el segundo tiempo y probó al Dibu Martínez en un par de ocasiones, aunque no tuvo éxito para conseguir el empate.

Scaloni aprovechó el paso de los minutos para hacer cambios y manejar las cargas de sus principales figuras. Aun cuando cambió algunas piezas, su equipo continuó manejando la dinámica del juego sabiendo que tenía el marcador en el bolsillo.

Ralf Rangnick, técnico de Austria, intentó cambiar su sistema de juego para los últimos minutos en busca del tanto del empate, que finalmente no llegó.

Argentina puso la cereza sobre el pastel con otro tanto de Leo Messi. En el tiempo de descuento capturó un rebote dentro del área y la mandó a guardar para sentenciar el 2-0 definitivo que aumenta su cuenta personal en este Mundial.

En el próximo partido, la albiceleste enfrentará a Jordania, mientras que Austria hará lo propio contra Argelia por el cupo como segundo del grupo J.