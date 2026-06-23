Fredy Guarín destapó la verdad detrás de su reaparición junto a Andreina Fiallo: “Hemos empezado una comunicación”

Recientemente, Fredy Guarín y Andreina Fiallo despertaron gran sorpresa entre sus seguidores al reaparecer juntos posando para una foto junto a Falcao García y su esposa, Lorelei Tarón. La imagen fue captada durante la celebración del cumpleaños de la madre de los hijos del Tigre, un encuentro que no pasó desapercibido entre los seguidores de ambas parejas.

A raíz de esta publicación, cobraron fuerza las especulaciones sobre una posible reconciliación entre la empresaria y el exfutbolista colombiano, quienes decidieron ponerle fin a su historia de amor de 14 años en el año 2017, en medio de una mediática controversia por presunto caso de infidelidad en el que resultó involucrada la modelo Sara Uribe.

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Aunque el vínculo entre los dos parecía totalmente quebrado, a menos de que se tratara de un asunto relacionado con sus hijos, los rumores sobre su posible reconciliación comenzaron a surgir tras la celebración de los 15 años de Danna, la hija mayor de la expareja.

A partir de ese momento, ambos despertaron el interés de sus seguidoras con diversos intercambios de comentarios y reacciones en redes sociales. Sin embargo, fue su reciente reaparición junto a Falcao y Lorelei la que terminó por captar todas las miradas.

Por eso, ante la ola de rumores sobre su situación sentimental, Fredy Guarín decidió romper el silencio y despejar dudas respecto a la verdad detrás de su cercanía con Andreina Fiallo. Sus declaraciones las dio en medio de una charla con los presentadores del programa Buen Día Colombia de RCN.

De izquierda a derecha: Falcao García, Lorelei Tarón, Andreina Fiallo y Fredy Guarín Foto: Instagram @andreinafiallo

En este espacio televisivo, el exfutbolista explicó que en este momento se encuentra disfrutando de la vida en compañía de su exesposa, sus hijos y amigos. “Estoy por acá en la ciudad de Miami en plan familiar, disfrutando de la vida con mi familia, con grandes amigos”, dijo.

Posteriormente, al cuestionarlo específicamente sobre su relación con Fiallo, Guarín aclaró que, efectivamente, están en un proceso para fortalecer su vínculo después de mucho tiempo sin tener contacto, al igual que con sus hijos, pero no afirmó de manera directa que se trate de su reconciliación.

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“Hace rato nosotros venimos trabajando en el tema familiar, con nuestros hijos, fortaleciendo la relación, pues como muchos saben, hace muchos años que no teníamos relación con ella y en parte con mis hijos".

Enseguida, confirmó lo que muchos habían notado, y es que a partir de los 15 años de su hija fue cuando empezaron a hablar. “Hemos empezado una comunicación. A partir de ahí cada espacio que tenemos lo aprovechamos al máximo fortaleciendo la familia”, concluyó sin dar mayores detalles al respecto.