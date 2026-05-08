Gabriel Vallejo revela detalles tras denuncias de ‘chuzadas’ al celular de Paloma Valencia: “Esto es muy grave”

Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático, habló en El Debate de SEMANA y reveló nueva información sobre las denuncias de Paloma Valencia por supuestas ‘chuzadas’ a su celular.

La candidata, durante una entrevista con Vicky Dávila, contó que su teléfono estaría intervenido y que sus conversaciones privadas podrían estar en manos de un particular.

Ahora, Vallejo manifestó que esta información fue confirmada por una fuente que en su momento trabajó en inteligencia. “Me hace una llamada alguien que trabajó muchos años en inteligencia y me dice: ‘Le quiero advertir que el teléfono de Paloma está intervenido’”, explicó.

Paloma Valencia, candidata presidencial. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

“Me lo corroboró esta fuente y me dijo: ‘Quiero decirle que hay información segura, confiable, certera, de que el teléfono de ella está siendo intervenido de manera ilegal’. Esto es muy grave”, añadió.

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El militante del partido de oposición dejó en claro que son a este tipo de situaciones las que han tenido que “enfrentarse” mientras que el Gobierno del presidente Gustavo Petro ha estado en el poder.

Por lo mismo, reiteró que lo único que han exigido es que haya garantías para que puedan ejercer su derecho a hacer política. “Yo me pregunto, ¿esta es una verdadera democracia?, ¿o es una democracia que está a puertas de una tiranía en donde lo único que quieren es acribillar a la oposición?”, cuestionó.

Todo esto, de acuerdo con él, ha despertado mucha preocupación, ya que se ha sumado a otras situaciones que los han puesto en alerta. “En una democracia libre esto no tiene por qué ocurrir”, señaló.

Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático. Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Por el momento, según dijo Vallejo, no se tiene mayor información sobre quién o quiénes estarían detrás de estas interceptaciones ilegales contra Paloma Valencia.

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Pese a todo esto, a lo que se suma también el asesinato de la concejal Mileydy Villada, Vallejo confirmó que nadie del Gobierno Petro se ha comunicado con ellos. “Ese comportamiento ha sido el de siempre”, expresó.

“Es un Gobierno indiferente e indolente mientras ve cómo asesinan a la oposición. Aquí no nos queda otro camino que pedirle a Dios y a la Virgen que nos protejan y que podamos salir a explicarles a los colombianos lo que necesitamos”, agregó.

En ese sentido, apuntó que hasta la fecha no han tenido ni un “acto mínimo de solidaridad humana” por parte del Ejecutivo.

Independientemente de esto y pese al miedo que sienten, el director del Centro Democrático dejó en claro que seguirán saliendo a las calles para contarles a los colombianos por qué, desde su visión, Valencia es la mejor opción para las elecciones del 2026.