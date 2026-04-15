Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático, revela las tensiones con Abelardo de la Espriella: “Él tiene que corregir esa afirmación”

Gabriel Vallejo, además de ser el director nacional del Centro Democrático, coordina el comité político de la campaña presidencial de Paloma Valencia. En diálogo con SEMANA, entregó detalles del proyecto político que impulsa y de las tensiones que mantiene la colectividad con Abelardo de la Espriella.

SEMANA: ¿Hoy cómo está la campaña de Paloma Valencia y cómo recibieron la más reciente encuesta de AtlasIntel para SEMANA?

Gabriel Vallejo: La campaña sigue con mucha intensidad, con ilusión. La verdad es que estamos recorriendo cada rincón de Colombia, sumando ciudadanos a este proyecto político, que es un proyecto de todos los colombianos. Aquí no nos queda otro camino que seguir trabajando.

Todos los días nos levantamos pidiéndole a Dios que nos permita tocar los corazones de los ciudadanos para que este país salga adelante, y que evite que un proyecto, que lo único que ha hecho es promover el odio de clases y el enfrentamiento entre los colombianos, continúe en el poder. Nosotros estamos llenos de ilusión, de optimismo y, sobre todo, con la ilusión de poder elegir a la primera mujer presidente de Colombia.

Abelardo de la Espriella o Paloma Valencia le ganarían a Iván Cepeda, por un margen amplio, en una eventual segunda vuelta: encuesta de AtlasIntel

SEMANA: ¿Qué sensación le deja los más recientes apoyos que ha sumado la candidata presidencial?

G.V.: Nosotros lo que hemos dicho con Paloma es que aquí caben todos los colombianos. Aquí no están invitados ni los corruptos que han traicionado la confianza del pueblo colombiano, ni los terroristas, ni los violentos. Pero aquí caben los colombianos. Creemos que este es un momento de sumar porque es la única manera de sacar a Colombia adelante.

Colombia enfrenta unos desafíos sociales enormes. En el país hay 16 millones de colombianos en la pobreza. Seis millones de colombianos en pobreza extrema. 2.100.000 jóvenes que ni estudian ni trabajan. Estos desafíos sociales son lo que nos tienen que preocupar. Creemos que la única manera es sumando entre todos.

Antes nos decían que los “nadies”, que era campaña de los “nadies”, otros dicen que son las campañas de los de “nunca”. No, esta es la campaña de todos los colombianos.

Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

SEMANA: Según las mediciones de AtlasIntel, Iván Cepeda tendría el tiquete asegurado para la segunda vuelta y el otro lugar lo compiten Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, ¿cuáles son las diferencias entre ellos?

G.V.: Paloma es una mujer que durante toda su trayectoria política, su trayectoria pública y privada ha demostrado sus capacidades. Primero, representa la nueva política. Ella hace parte de esa nueva generación de colombianos y de líderes políticos que asumió esa responsabilidad de defender la libertad y la democracia de los colombianos.

Lo segundo, es una mujer absolutamente transparente en todo el sentido de la palabra. Es una mujer con carácter, con experiencia en el sector público, con determinación, ha sido la mejor senadora de Colombia sin discusión, y es una mujer con un profundo amor por este país. Yo creo que Colombia hoy tiene la posibilidad no solamente de elegir la primera mujer presidente, que es un hecho histórico importante.

Yo sí creo que aquí se necesita ese sentido maternal de la mujer para dirigir los destinos de Colombia. Ese no es un hecho menor, pero se necesita una mujer con una integridad moral y ética para reconstruir este país. Este es un país que, vuelvo y repito, tiene enormes problemas y Paloma Valencia tiene las condiciones, la primera de todas, ética y moral, para reconstruir a Colombia.

¿Abelardo de la Espriella o Paloma Valencia? ¿Quién enfrentará a Iván Cepeda en una eventual segunda vuelta? Este es el panorama

SEMANA: En la campaña de Abelardo de la Espriella se menciona que una de sus cualidades es que no ha estado inmerso en el sector público y que esa situación le daría éxito en las urnas, ¿cree lo mismo?

G.V.: Frente al doctor Abelardo, yo lo que tengo que decir es que es un candidato presidencial. Él ha establecido una estrategia de campaña. Aquí lo más importante, más allá de que el doctor Abelardo esté en la competencia presidencial, son las condiciones de Paloma Valencia. Paloma Valencia se ganó una consulta en franca líder, voto limpio en la calle con los ciudadanos. Seis millones de personas, aproximadamente, votaron por la Gran Consulta por Colombia. Paloma Valencia obtuvo cerca de 3.300.000 votos. A mí lo que más me parece importante, insisto y reitero, son las condiciones de Paloma.

Paloma es una mujer probada en lo público, es una mujer que se ha destacado en el Congreso de la República, es una mujer inteligente y yo creo que eso la hace una candidata con unas grandes características que, vuelvo y repito, tiene una condición importantísima en este momento. Es la candidata que, a nuestro juicio, puede sumar la mayor cantidad de apoyo ciudadanos.

Este es el momento de unir a Colombia para sacarla adelante. Reitero, Colombia enfrenta unos desafíos sociales en enormes. El problema del sistema de salud es una tragedia social de los colombianos. Aquí se necesita un acuerdo nacional para sacar adelante el problema de la salud.

Aquí se necesita un acuerdo nacional para enfrentar el narcoterrorismo que se apoderó del territorio colombiano. Y yo sí creo que la única manera de lograrlo es sumando y uniendo a los colombianos, no dividiéndolos ni enfrentándolos, ni enfrentándonos entre nosotros mismos.

Abelardo de la Espriella y Gabriel Vallejo. Foto: SEMANA

SEMANA: El Centro Democrático emitió un mensaje contra Abelardo de la Espriella en su cuenta de X. ¿Qué tiene para decir sobre eso?

G.V.: Yo creo que el doctor Abelardo, en un video que él publica, de manera indirecta insinúa que Paloma Valencia hace parte del establecimiento. Primero, esto es falso. Ahí hay una equivocación del doctor Abelardo, él tiene que corregir esa afirmación, esa afirmación no corresponde a la realidad personal y política de Paloma Valencia. Paloma Valencia representa la nueva política.

En eso no hay discusión alguna. Paloma es una mujer pulcra, transparente y como el agua cristalina, como dijimos en el comunicado. Yo, por supuesto, no permito que ni el doctor Abelardo ni nadie cuestione la integridad moral y ética de Paloma Valencia. Eso me parece que no es justo y no corresponde a la realidad de los hechos.

Yo creo que no le queda bien a él tratar, en medio del debate electoral, simplemente para generar una narrativa, de calificar a Paloma como parte del establecimiento. Esto no es cierto. Paloma Valencia no hace parte de la vieja política, y se lo pueden preguntar a la misma dirigencia política del país.

Primero, yo lamento mucho que, en medio del fragor de la campaña, el doctor Abelardo pretenda, vuelvo y repito, a insinuar que aquí Paloma hace parte del establecimiento político tradicional. Y bueno, la pregunta que hay que hacerle es si, antes de la consulta en donde había sectores políticos que habían manifestado a acompañar al doctor Abelardo, él pensaba lo mismo en ese momento.

Si el año pasado, cuando él solicitó ingresar al proceso del Centro Democrático, pensaba que este y el presidente Uribe hacían parte de ese establecimiento político tradicional. El presidente Uribe jamás ha sido de la vieja política. El Centro Democrático no es de la vieja política. Nosotros hacemos política como siempre la hemos hecho, con la ciudadanía en la calle, porque nosotros tenemos ese corazón grande que nos caracteriza. Entonces, reitero, lamento, creo que fue una intervención desafortunada del doctor Abelardo.