EL DEBATE

¿Uribe, capturado en plena contienda electoral? “Puede estar cocinándose”

Gabriel Vallejo, presidente del Centro Democrático, aceptó una preocupación al respecto.

Redacción El Debate
9 de febrero de 2026, 1:18 p. m.
El expresidente Álvaro Uribe Vélez
El expresidente Álvaro Uribe Vélez Foto: ALEXANDRA RUÎZ POVEDA-SEMANA

SEMANA reveló la preocupación del expresidente Álvaro Uribe por lo que considera una persecución judicial en su contra, en medio de la coyuntura electoral.

A la investigación dada a conocer por este medio sobre la masacre de El Aro y el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, se suma un expediente por un aporte de 20 millones de pesos recibido para su campaña al Congreso en 2018, cuando fue cabeza de lista del Centro Democrático.

El caso relaciona a un piloto ya fallecido, Samuel David Niño, quien habría estado vinculado a temas de narcotráfico, y a la empresa Llanera de Aviación, hoy llamada Navir Air. Sobre este episodio, el propio expresidente Uribe advirtió lo que venía en términos judiciales y aclaró que Niño “nunca fue nuestro piloto de confianza, como se ha dicho. Lo conocí, pero no tuve amistad con él. Lo conocí porque era hermano de Hernán Gómez Niño, quien fue nuestro candidato a la gobernación del Meta en 2015”.

Se trata de un vuelo tomado en febrero de 2018, en medio de la campaña al Congreso y en medio de la escogencia del candidato de la coalición a la Presidencia de la República.

En ese contexto, Gabriel Vallejo, presidente del Centro Democrático, aceptó que existe preocupación en la colectividad ante la posibilidad de que se esté buscando cualquier pretexto para volver a judicializar al expresidente Álvaro Uribe Vélez, justo en época y en momentos en que está acompañando las giras de la hoy aspirante presidencial Paloma Valencia.

Vea la entrevista con Gabriel Vallejo, presidente del Centro Democrático

YouTube video zdtgptCbfUk thumbnail

“Primero nos enteramos por los medios de comunicación; ustedes en su investigación advierten al país. Le preocupa a uno enormemente este movimiento en época electoral, como ha venido ocurriendo con el (ex) presidente Álvaro Uribe. Siempre que hay elecciones se activan los procesos judiciales porque pareciera que utilizan la justicia como un arma de persecución política, lo cual le hace un daño enorme a la majestad de la justicia, donde reiteramos siempre un respeto y admiración por los magistrados, por los jueces, por los fiscales. Pero ojalá la majestad de la justicia no se deje instrumentalizar para persecución política”, señaló Vallejo.

Agregó: “Y el otro, en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, lo mismo, un proceso absolutamente infame sin prueba alguna, sin pruebas algunas de sí. Lo mismo que en la Fiscalía por unos hechos ocurridos hace más de 25 años, 30 años, lo mismo está ocurriendo en la Sala de Instrucción. ¿Qué queremos decirle a Colombia? Advertirle lo que se está cocinando. ¿Qué se puede estar cocinando? Puede estar cocinándose un llamado indagatorio, puede estar cocinándose una orden de captura en contra del expresidente”, agregó el presidente del Centro Democrático.

Al preguntarle si temen una captura de Uribe, Vallejo respondió: “No le queda la más mínima duda”. Enseguida, agregó que las sensaciones del expresidente Uribe son de tristeza.

“Nos genera una profunda tristeza. Porque nosotros, y más el expresidente Uribe, que es un demócrata, que respeta la majestad de la justicia, que siente, como él lo dice, una admiración y un pudor frente a la justicia, duele que se utilice y se instrumentalice a la majestad de la justicia con fines políticos, porque simplemente él, que sigue dando esta batalla por Colombia, que sigue defendiendo la batalla de la libertad, la batalla de la seguridad, la batalla de la sensibilidad social y del crecimiento económico, pues a uno le produce un enorme dolor y una enorme preocupación. Si eso le ocurre a Álvaro Uribe Vélez, un hombre que le ha servido a Colombia, ¿por qué no le puede ocurrir a cualquier otro ciudadano?”, afirmó.

“Eso se volvió un caballito de batalla de algunos sectores políticos de Colombia que tienen esa capacidad a veces de instrumentalizar a algunos operadores judiciales para perseguir a un líder, hoy el líder de la oposición. Y esto se ha vuelto repetitivo: año 2018, año 2022, año 2023 en elecciones territoriales, año 2026, año electoral. Al final, yo sí esperaría que la justicia, la majestad de la justicia, insisto, logre evitar esta instrumentalización porque la justicia no puede servir de órgano para persecución política”, agregó.

Al consultar quién estaría detrás de encarcelar al expresidente Uribe, Vallejo dijo que no lo sabe. “Se volvió costumbre que cada vez que hay elecciones, algunos sectores políticos quieren instrumentalizar a la justicia para hacerle daño a Álvaro Uribe Vélez de manera infame, sin prueba alguna, como se ha venido demostrando; no hay una sola prueba que comprometa la responsabilidad del presidente”.

YouTube video jHQNGXGH75U thumbnail

“Claro que nos genera preocupación porque yo creo que esto le hace un daño, insisto, a una institución sobre la cual versa o se cimienta el Estado de derecho, que es nuestra majestad de la justicia”, puntualizó sobre el particular.

