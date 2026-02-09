Expresidente Álvaro Uribe contraataca y recusa a los magistrados de la Corte Suprema César Reyes y Marco Rueda

La defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez recusó a los magistrados de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, César Augusto Reyes y Marco Antonio Rueda.

Esto, por considerar que sus intervenciones públicas y señalamientos en contra del exmandatario afectan cualquier tipo de garantía procesal.

Ofensiva judicial contra el expresidente Álvaro Uribe en época electoral: magistrado César Reyes busca testimonios de Mancuso, El Alemán y Don Berna

En la recusación por afectación a la garantía de imparcialidad objetiva, el abogado Jaime Granados Peña manifestó que existen numerosos registros de señalamientos de los magistrados contra el expresidente Álvaro Uribe.

“Mediante la presente solicitud se expondrá cómo los magistrados César Augusto Reyes Medina y Marco Antonio Rueda Soto, a través de manifestaciones, actuaciones y valoraciones verificables en el ejercicio de su función jurisdiccional, han comprometido gravemente la garantía de imparcialidad judicial, tanto en su dimensión objetiva como en la indispensable apariencia de neutralidad que debe caracterizar la función de instrucción penal”, advierte la defensa del exmandatario.

En la Fiscalía se estaría alistando un llamado a indagatoria contra el expresidente Álvaro Uribe. Su abogado Jaime Granados cuestiona la eventual decisión. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA/GUILLERMO TORRES-SEMANA/ CORTESíA-API

En otro de los apartes, la defensa indicó que, desde hace varios años, los magistrados mencionados han emitido pronunciamientos en expedientes en contra del expresidente Uribe.

En el caso del magistrado Reyes, se recuerda que en 2020 fue el ponente de la decisión que ordenó la medida de aseguramiento privativa de la libertad contra el expresidente en el proceso que se le adelantó por presunta presión a testigos.

El magistrado César Reyes citó a 31 personas para rendir testimonio en este caso. Varios de ellos son exparamilitares. Foto: Corte suprema de justicia

“(...) Se demostró que, a partir de valoraciones anticipadas, lenguaje conclusivo y tomas de posición previas frente a hechos y conductas atribuidas al doctor Álvaro Uribe Vélez, exteriorizadas tanto en providencias judiciales como en aclaraciones de voto suscritas por ambos magistrados, se ha configurado una duda razonable y objetivamente justificada sobre su aptitud para conocer la presente actuación con la distancia institucional exigida por la Constitución, la ley y los estándares convencionales”, añade el documento.

Asimismo, se indica que la Corte Suprema de Justicia debe garantizar los derechos al debido proceso y a la defensa del exmandatario. De permitirse que los magistrados participen en el debate, se vería gravemente afectada la garantía judicial de imparcialidad.

Álvaro Uribe, ¿a indagatoria, tal como ocurrió en 2018, en medio del debate electoral? ¿Por qué lo acusaría la Fiscalía?

“El único curso de acción compatible con la garantía judicial de imparcialidad y con la confianza que debe inspirar la administración de justicia es que los magistrados César Augusto Reyes Medina y Marco Antonio Rueda Soto se aparten del conocimiento del presente radicado”, enfatiza la petición.

En la recusación se solicita que los magistrados se aparten totalmente del conocimiento y del debate de la mencionada discusión.

Samuel David Niño fue el piloto de un vuelo que tomó el expresidente Uribe en campaña en los Llanos Orientales. El hecho fue reportado legalmente en las cuentas que se entregaron al CNE. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

En su más reciente edición, SEMANA reveló que el magistrado César Reyes había ordenado una serie de pruebas que poco o nada tenían relación con la investigación por un supuesto aporte de 20 millones de pesos que habría recibido Álvaro Uribe para su campaña al Congreso en 2018, cuando fue cabeza de lista del Centro Democrático.

El caso involucra a un piloto ya fallecido, Samuel David Niño, quien supuestamente estaba vinculado con temas de narcotráfico, y a la empresa Llanera de Aviación, hoy llamada Navir Air. Sobre este episodio, el expresidente Uribe advirtió lo que venía en términos judiciales y aclaró: “Niño nunca fue nuestro piloto de confianza, como se ha dicho. Lo conocí, pero no tuve amistad con él. Lo conocí porque era hermano de Hernán Gómez Niño, quien fue nuestro candidato a la gobernación del Meta en 2015”.