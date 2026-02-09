JUDICIAL

Expresidente Álvaro Uribe contraataca y recusa a los magistrados de la Corte Suprema César Reyes y Marco Rueda

Esto, por considerar que no le otorgan garantías procesales.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
9 de febrero de 2026, 10:18 a. m.
Álvaro Uribe, magistrdos César Reyes y Marco Rueda, y el abogado del expresidente
Álvaro Uribe, magistrdos César Reyes y Marco Rueda, y el abogado del expresidente Foto: SEMANA

La defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez recusó a los magistrados de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, César Augusto Reyes y Marco Antonio Rueda.

Esto, por considerar que sus intervenciones públicas y señalamientos en contra del exmandatario afectan cualquier tipo de garantía procesal.

Ofensiva judicial contra el expresidente Álvaro Uribe en época electoral: magistrado César Reyes busca testimonios de Mancuso, El Alemán y Don Berna

En la recusación por afectación a la garantía de imparcialidad objetiva, el abogado Jaime Granados Peña manifestó que existen numerosos registros de señalamientos de los magistrados contra el expresidente Álvaro Uribe.

“Mediante la presente solicitud se expondrá cómo los magistrados César Augusto Reyes Medina y Marco Antonio Rueda Soto, a través de manifestaciones, actuaciones y valoraciones verificables en el ejercicio de su función jurisdiccional, han comprometido gravemente la garantía de imparcialidad judicial, tanto en su dimensión objetiva como en la indispensable apariencia de neutralidad que debe caracterizar la función de instrucción penal”, advierte la defensa del exmandatario.

Nación

JEP finalizó la investigación contra los máximos comandantes de las Farc en el macrocaso del secuestro

Cali

Se accidentó avioneta en Cali: esto reporta la Aeronáutica Civil

Nación

Caso niñas envenenadas con talio: Fiscalía advierte que extradición de Zulma Guzmán puede tardar hasta dos años

Cali

Amiga de María José Ardila, joven que murió en medio de un reto de licor, hizo aterradora revelación: “nunca le permitieron”

Nación

Fiscalía imputará cargos al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por lujoso apartamento

Nación

El famoso meteorólogo Max Henríquez desata “la tormenta” por un trino, en medio de los señalamientos de Petro a las hidroeléctricas: le respondieron duro

Nación

Caso Jineth Bedoya: condenan a fiscal que dejó libre a implicado en secuestro y tortura de la periodista

Nación

Corrupción en la UNGRD: Fiscalía no descarta imputar a Jaime Ramírez Cobo, exasesor del Dapre

Nación

Ofensiva judicial contra el expresidente Álvaro Uribe en época electoral: magistrado César Reyes busca testimonios de Mancuso, El Alemán y Don Berna

Nación

Caso Uribe: la Corte Suprema fijó el inicio del juicio contra el magistrado del CNE, Álvaro Hernán Prada

En la Fiscalía se estaría alistando un llamado a indagatoria contra el expresidente Álvaro Uribe. Su abogado Jaime Granados cuestiona la eventual decisión.
En la Fiscalía se estaría alistando un llamado a indagatoria contra el expresidente Álvaro Uribe. Su abogado Jaime Granados cuestiona la eventual decisión. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA/GUILLERMO TORRES-SEMANA/ CORTESíA-API

En otro de los apartes, la defensa indicó que, desde hace varios años, los magistrados mencionados han emitido pronunciamientos en expedientes en contra del expresidente Uribe.

En el caso del magistrado Reyes, se recuerda que en 2020 fue el ponente de la decisión que ordenó la medida de aseguramiento privativa de la libertad contra el expresidente en el proceso que se le adelantó por presunta presión a testigos.

El magistrado César Reyes citó a 31 personas para rendir testimonio en este caso. Varios de ellos son exparamilitares.
El magistrado César Reyes citó a 31 personas para rendir testimonio en este caso. Varios de ellos son exparamilitares. Foto: Corte suprema de justicia

“(...) Se demostró que, a partir de valoraciones anticipadas, lenguaje conclusivo y tomas de posición previas frente a hechos y conductas atribuidas al doctor Álvaro Uribe Vélez, exteriorizadas tanto en providencias judiciales como en aclaraciones de voto suscritas por ambos magistrados, se ha configurado una duda razonable y objetivamente justificada sobre su aptitud para conocer la presente actuación con la distancia institucional exigida por la Constitución, la ley y los estándares convencionales”, añade el documento.

Asimismo, se indica que la Corte Suprema de Justicia debe garantizar los derechos al debido proceso y a la defensa del exmandatario. De permitirse que los magistrados participen en el debate, se vería gravemente afectada la garantía judicial de imparcialidad.

Álvaro Uribe, ¿a indagatoria, tal como ocurrió en 2018, en medio del debate electoral? ¿Por qué lo acusaría la Fiscalía?

“El único curso de acción compatible con la garantía judicial de imparcialidad y con la confianza que debe inspirar la administración de justicia es que los magistrados César Augusto Reyes Medina y Marco Antonio Rueda Soto se aparten del conocimiento del presente radicado”, enfatiza la petición.

En la recusación se solicita que los magistrados se aparten totalmente del conocimiento y del debate de la mencionada discusión.

Samuel David Niño fue el piloto de un vuelo que tomó el expresidente Uribe en campaña en los Llanos Orientales. El hecho fue reportado legalmente en las cuentas que se entregaron al CNE.
Samuel David Niño fue el piloto de un vuelo que tomó el expresidente Uribe en campaña en los Llanos Orientales. El hecho fue reportado legalmente en las cuentas que se entregaron al CNE. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

En su más reciente edición, SEMANA reveló que el magistrado César Reyes había ordenado una serie de pruebas que poco o nada tenían relación con la investigación por un supuesto aporte de 20 millones de pesos que habría recibido Álvaro Uribe para su campaña al Congreso en 2018, cuando fue cabeza de lista del Centro Democrático.

El caso involucra a un piloto ya fallecido, Samuel David Niño, quien supuestamente estaba vinculado con temas de narcotráfico, y a la empresa Llanera de Aviación, hoy llamada Navir Air. Sobre este episodio, el expresidente Uribe advirtió lo que venía en términos judiciales y aclaró: “Niño nunca fue nuestro piloto de confianza, como se ha dicho. Lo conocí, pero no tuve amistad con él. Lo conocí porque era hermano de Hernán Gómez Niño, quien fue nuestro candidato a la gobernación del Meta en 2015”.

Más de Nación

La disidencia frente Carlos Patiño, de las Farc, es la estructura que delinque en esa zona del país. Su epicentro comprende los municipios de Argelia y El Tambo, en el sur del Cauca.

JEP finalizó la investigación contra los máximos comandantes de las Farc en el macrocaso del secuestro

Imagen de referencia de avioneta.

Se accidentó avioneta en Cali: esto reporta la Aeronáutica Civil

Crimen pasional por talio

Caso niñas envenenadas con talio: Fiscalía advierte que extradición de Zulma Guzmán puede tardar hasta dos años

María José Ardila en medio del reto de licor.

Amiga de María José Ardila, joven que murió en medio de un reto de licor, hizo aterradora revelación: “nunca le permitieron”

Ricardo RoaPresidente de Ecopetrol

Fiscalía imputará cargos al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por lujoso apartamento

Max Henríquez, meteorólogo; la imagen del video que publicó y Gustavo Petro, presidente de Colombia

El famoso meteorólogo Max Henríquez desata “la tormenta” por un trino, en medio de los señalamientos de Petro a las hidroeléctricas: le respondieron duro

Periodista Jineth Bedoya

Caso Jineth Bedoya: condenan a fiscal que dejó libre a implicado en secuestro y tortura de la periodista

Conclave Casa Nariño

Corrupción en la UNGRD: Fiscalía no descarta imputar a Jaime Ramírez Cobo, exasesor del Dapre

Incumplir la medida del pico y placa puede traer fuertes multas económicas.

Los carros que tienen pico y placa en Bogotá, el martes 10 de febrero

Alias Calarcá Exsocio de Iván Mordisco

Alias Calarcá: Fiscalía no descarta reactivar órdenes de captura contra el cabecilla de las disidencias

Noticias Destacadas