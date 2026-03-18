Así quedó conformado el comité político de la campaña de Paloma Valencia

Se conoció cómo quedó conformado el comité político nacional de la campaña presidencial de Paloma Valencia. El equipo será liderado por la cabeza del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez.

La lista fue revelada por Gabriel Vallejo, director de ese partido que avaló la candidatura de Valencia en llave con Juan Daniel Oviedo, exdirector del Dane y exaspirante a la Casa de Nariño por la Gran Consulta.

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El grupo tendrá representación del economista con María Isabel Nieto, quien fue la gerente de la campaña que lo llevó al segundo lugar en los resultados electorales del pasado domingo 8 de marzo.

No solo ella. En la mesa también estará sentada María del Rosario Guerra, excongresista del Centro Democrático, gerente de la campaña de Valencia y distinguida en la opinión pública por su cercanía con Oviedo.

Paloma Valencia, candidata presidencial. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

El equipo lo complementan Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá; Pedro Agustín Valencia, hermano de Paloma Valencia; y Gabriel Vallejo, en calidad de director nacional del partido político de Álvaro Uribe.

Además de estas personas, se conoció que los equipos de campaña de los demás competidores de la coalición de la Gran Consulta sumarán esfuerzos para respaldar el proyecto político de Valencia.

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Una de ellas es Juan Carlos Pinzón, excandidato presidencial y exministro de Defensa: “Se ofreció total respaldo a Paloma por parte de todos los grupos nacionales y regionales. Así mismo, se entregó el programa de gobierno para que quede a su total disposición”.

La candidata presidencial sigue sumando refuerzos. A todo esto, se suma el visto bueno por parte de 32 generales retirados de las Fuerzas Militares y la Policía, y de cinco exministros de Defensa.

Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se inscribieron formalmente en la Registraduría para las elecciones presidenciales Foto: Guillermo Torres / Semana

En una carta pública, ellos manifestaron que la seguridad de Colombia está en crisis y que la llegada de Valencia al poder podría facilitar la recomposición del país en este frente y mejorar las condiciones de orden público.

La campaña de Valencia celebró el respaldo: “Depositan su confianza en Paloma Valencia al exaltar su carácter, conocimiento y liderazgo para dirigir los destinos del país y recuperar la vida, libertad y seguridad de los colombianos”.