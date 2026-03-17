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Paloma Valencia sumó respaldo de 32 generales (r) y cinco exministros de Defensa

Entre los firmantes están Marta Lucía Ramírez, Diego Molano y Alberto José Mejía.

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Redacción Semana
17 de marzo de 2026, 11:55 a. m.
Paloma Valencia junto a exministros de Defensa y generales en retiro.
Paloma Valencia junto a exministros de Defensa y generales en retiro. Foto: Suministrado a Semana.

La candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, recibió el respaldo político de 32 generales en retiro y de cinco exministros de Defensa.

En una carta mostraron preocupación por el rumbo que toma Colombia en materia de seguridad, el control territorial adquirido por las organizaciones criminales y el incremento de los hombres en armas.

Paloma Valencia advierte que el Gobierno “entregó el manejo de las empresas a los sindicatos” con nuevo decreto de MinTrabajo

La campaña de Valencia indicó que los exoficiales le dieron el aval a su proyecto por la Casa de Nariño: “Depositan su confianza en Paloma Valencia al exaltar su carácter, conocimiento y liderazgo para dirigir los destinos del país y recuperar la vida, libertad y seguridad de los colombianos”.

Entre los firmantes están Marta Lucía Ramírez, Diego Molano y Alberto José Mejía, quien además fue comandante de las Fuerzas Militares.

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