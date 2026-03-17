Paloma Valencia sumó respaldo de 32 generales (r) y cinco exministros de Defensa

La candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, recibió el respaldo político de 32 generales en retiro y de cinco exministros de Defensa.

En una carta mostraron preocupación por el rumbo que toma Colombia en materia de seguridad, el control territorial adquirido por las organizaciones criminales y el incremento de los hombres en armas.

Paloma Valencia advierte que el Gobierno “entregó el manejo de las empresas a los sindicatos” con nuevo decreto de MinTrabajo

La campaña de Valencia indicó que los exoficiales le dieron el aval a su proyecto por la Casa de Nariño: “Depositan su confianza en Paloma Valencia al exaltar su carácter, conocimiento y liderazgo para dirigir los destinos del país y recuperar la vida, libertad y seguridad de los colombianos”.

Entre los firmantes están Marta Lucía Ramírez, Diego Molano y Alberto José Mejía, quien además fue comandante de las Fuerzas Militares.