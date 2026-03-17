Fuerte tensión entre Iván Cepeda y Paloma Valencia calentó los ánimos en inicio de sesiones del Congreso

Los candidatos presidenciales Iván Cepeda y Paloma Valencia protagonizaron un fuerte encontrón en la noche de este martes, 17 de marzo, durante el inicio de la jornada de sesiones ordinarias del Congreso.

Cepeda, visiblemente molesto, le reclamó a Valencia, quien adelantó desde la Plenaria una andanada en su contra por los más recientes señalamientos incluídos en su plan de gobierno contra Antioquia, a la que consideró como la “cuna del paramilitarismo en Colombia”.

El candidato presidenciall, Iván Cepeda. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

El candidato presidencial, en una conferencia de prensa, dijo que el trabajo legislativo es una cosa y su campaña otra.

“Espero, lo anuncio de una vez, que mis adversarios políticos no tomen el Congreso como escenario del debate electoral. Espero que eso no ocurra. Que no se utilice el micrófono del Congreso para que, en vez de hacer el debate como debe ser, se utilicen los recursos de los colombianos en temas electorales", afirmó.

Y siguió: “Invito a la candidata que hay aquí a la Presidencia y, si hay otros, a que, por favor, respetemos el ámbito del Congreso y no lo utilicemos en temas electorales”.

En la Plenaria del Senado, Cepeda fue vehemente contra Valencia.

Paloma Valencia e Iván Cepeda. Foto: Semana/AFP.

“La última vez que debatí con la senadora Paloma Valencia en este recinto, recuerdo que de una manera desencajada y con un grito me dijo: ‘No me vaya a matar, senador Cepeda’. Eso es lo que llama un debate, eso es lo que considera una argumentación de un debate, como también el otro señor que está aquí, que lo único que sabe es amenazar, insultar, gritar, sobre todo contra las mujeres en este recinto. Es cobardía”, afirmó Cepeda sin dar su nombre.

Paloma Valencia e Iván Cepeda. Foto: Semana/Colprensa.

Reiteró que los impuestos de los colombianos son para que en el Congreso se adelanten debates de control político y legislar.

“Eso que usted está haciendo (Paloma Valencia) es campaña electoral. Lo encubre como una denuncia, pero es campaña electoral, como toda la que hace usted, su partido, que es una campaña sucia a base de mentiras, calumnias. Es lo único que saben hacer”, afirmó.

Por su parte, Valencia dijo: “¿Cómo así que el Congreso no es para debates políticos? Más bien hablemos de cómo el Gobierno no debiera estar en la política. Que nos cuenten cómo en este Gobierno se están gastando 12 billones de pesos en nómina, empleo militante; contratan a gente que ni siquiera trabaja para que voten por ellos con la plata de todos los colombianos”.

La candidata presidencial también denunció que en plena Ley de Garantías, “este Gobierno se ha gastado 2 billones de pesos en eventos y publicidad diciéndoles a los colombianos que voten por el Pacto Histórico solapadamente, haciéndole trampa a la Constitución y a la ley, y vienen aquí a decir que no se puede hablar de lo que está pasando. ¿Qué tal?“.

Paloma Valencia le pidió a Iván Cepeda dar el debate por fuera del recinto del Congreso porque él no acepta entrevistas ni asiste a debates públicos.

Al final, senadores uribistas y petristas respaldaron a sus candidatos a la Presidencia.