Cuando faltan 49 días para la primera vuelta presidencial, programada para el próximo 31 de mayo, lo que revela la más reciente encuesta de AtlasIntel para SEMANA es que Iván Cepeda, el candidato del Pacto Histórico, no solo puntea en la intención de voto, sino que tiene prácticamente asegurado su tiquete a la segunda vuelta, que sería el 21 de junio.

Abelardo de la Espriella o Paloma Valencia le ganarían a Iván Cepeda, por un margen amplio, en una eventual segunda vuelta: encuesta de AtlasIntel

La gran duda que surge es quién enfrentará al aspirante del petrismo, teniendo en cuenta que Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia se disputan ese segundo lugar entre los votantes de la derecha y la centroderecha.

Las intenciones de voto por Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

Hoy, los resultados del estudio electoral revelan que, en una eventual segunda vuelta, tanto De la Espriella como Valencia derrotarían a Cepeda.

La encuesta de AtlasIntel advierte que, en el escenario de que Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella pasen a esa etapa, el triunfo sería para el abogado con el 48,8 por ciento de la votación frente al 39,8 por ciento del candidato del petrismo. Si llegan Iván Cepeda y Paloma Valencia, él también perdería con el 39,6 por ciento y la senadora ganaría con el 47,1 por ciento de los votos.

Intención de voto por Abelardo de La Espriella e Iván Cepeda en una segunda vuelta. Foto: AtlasIntel para SEMANA

Actualmente, tanto De la Espriella como Valencia libran una natural competencia, pero han dicho que son conscientes de la necesidad de unir a toda la oposición para hacerle frente al candidato del Pacto Histórico, cuya intención de voto ha venido creciendo desde febrero de este año, según las cifras de AtlasIntel.

Abelardo de la Espriella ha anunciado que, si no pasa a la segunda vuelta, apoyará de forma decidida a Paloma Valencia. Por su parte, la candidata del Centro Democrático ha expresado exactamente lo mismo si quien obtiene ese tiquete es el candidato del movimiento Defensores de la Patria.

De la Espriella y Valencia, al igual que sus seguidores, defienden las tesis del expresidente Álvaro Uribe y tienen al final algo en común que los une en el fondo: buscan impedir la continuidad del Pacto Histórico en la Casa de Nariño.

Intención de voto en la primera vuelta. Foto: AtlasIntel para SEMANA

La apuesta de Paloma

La senadora tiene sangre política y es de la entraña del expresidente Álvaro Uribe, a quien llama su “papá” en política. Su abuelo paterno fue Guillermo León Valencia, presidente de Colombia entre 1962 y 1966, y su abuelo materno fue Mario Laserna, fundador de la Universidad de los Andes. Ella ha cobrado relevancia en los últimos cuatro años del Gobierno por la rigurosidad de sus debates en el Congreso, donde se ha destacado como una férrea opositora a las reformas de Petro.

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La candidata presidencial ha dejado claro que, en dado caso de ganar la presidencia, su principal foco estará en retomar el control del orden público y atender la crisis del sistema de salud. De igual manera, reducir el tamaño del Estado, bajar los impuestos y mejorar las condiciones de la educación. Los detalles de su plan de gobierno serán expuestos junto con su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, el próximo 13 de abril en Bogotá.

Intención de voto por Paloma Valencia e Iván Cepeda en segunda vuelta. Foto: AtlasIntel para SEMANA

La elección de Oviedo como su llave acerca a la candidata al centro e incluso a sectores de centroizquierda. El exdirector del Dane del Gobierno de Iván Duque tuvo una destacada votación de más de un millón de votos en la consulta y representa un liderazgo en el centro. Por ejemplo, Oviedo ha dicho que no está de acuerdo con que se diga que el “enemigo” de Colombia es una persona, en este caso Iván Cepeda. Valencia piensa distinto a Oviedo; ha enfilado baterías contra Cepeda, pero también ha sido enfática en que se puede sumar en medio de las diferencias.

De ahí la decisión que tomó en su momento de participar en la Gran Consulta por Colombia, donde ganó con holgada mayoría al sumar 3,2 millones de votos, y se forjó una sólida alianza con líderes de perfiles distintos como Oviedo, Juan Manuel Galán, Juan Carlos Pinzón, Vicky Dávila, Enrique Peñalosa, Mauricio Cárdenas, Aníbal Gaviria y David Luna.

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Valencia señala que busca conquistar el apoyo de los partidos tradicionales y no dejar esas estructuras en manos de Cepeda. En últimas, ella busca recibir el respaldo de colectividades como La U, el Partido Liberal, el Partido Conservador, Cambio Radical y Mira. La candidata tampoco le cierra la puerta, en una eventual segunda vuelta, a Claudia López.

Valencia sostiene que sus líneas rojas para rechazar respaldos son que las personas tengan las manos limpias, en referencia a no haber sido salpicadas en hechos de corrupción, y que no estén manchadas de sangre.

El director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, en diálogo con SEMANA, destaca esa tendencia a la apertura de Valencia: “Lo que hemos dicho con Paloma es que aquí caben todos los colombianos. ¿Quiénes no están invitados a esta campaña? Ni los corruptos que han traicionado la confianza del pueblo colombiano, ni los terroristas, ni los violentos. Aquí caben los colombianos. Creemos que este es el momento de sumar porque es la única manera de sacar a Colombia adelante”.

Paloma Valencia y su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

La estrategia de Valencia apunta a ir electoralmente más allá de la derecha y la centroderecha y conquistar el centro a través de la figura y las tesis de Oviedo. En una eventual segunda vuelta, el centro podría ser determinante y definir la elección.

Hernán Cadavid, senador electo del Centro Democrático y una de las personas más cercanas a Uribe, manifestó que la experiencia de Valencia en el Legislativo podría decantar el futuro de su administración, pues se ha caracterizado por tender puentes entre diversos sectores políticos: “Ha demostrado la capacidad de unir a sectores diferentes, y este país no se gobierna con una sola mirada, ni bajo una sola óptica. Yo creo que Paloma en eso ha marcado una gran diferencia, en saber entender que con los distintos se puede conciliar. Eso es lo que le va a permitir sumar más sectores y que pueda ser la persona que pase a la segunda vuelta”.

El fenómeno del Tigre

Abelardo de la Espriella es considerado un fenómeno en la contienda electoral y, en el caso de las encuestas de AtlasIntel, ha logrado mantenerse en el segundo lugar de la intención de voto. Aunque no participó en las consultas interpartidistas del pasado 8 de marzo, el efecto político de ellas no logró impactar al final su candidatura. Asimismo, se anotó un triunfo al lograr que Salvación Nacional, el partido que lo respalda, pasara el umbral y lograra la elección de cuatro senadores.

Intención de voto por Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo en eventual segunda vuelta. Foto: AtlasIntel para SEMANA

El Tigre le apuesta a ser el verdadero outsider en 2026: su campaña es financiada con recursos propios, tomó la decisión de no recibir donaciones y también ha anunciado que no aceptará el apoyo de los partidos tradicionales. En ese sentido, su frase de batalla es que se enfrenta a los de “siempre” en esta competencia. Su argumento es que, sin partidos y con el apoyo masivo de los ciudadanos en todas las regiones, podrá garantizar la independencia que se necesita para gobernar un país tan difícil como Colombia.

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De la Espriella sumó como su fórmula vicepresidencial al reconocido exministro y exrector universitario José Manuel Restrepo, quien complementa al Tigre con una voz serena, un profundo conocimiento del Estado, tecnicismo, academia y les brinda confianza a los empresarios.

Enrique Gómez, director de Salvación Nacional y senador electo, contó que la decisión de De la Espriella de tomar distancia de los partidos es porque, en últimas, representan el continuismo.

Abelardo de la Espriella y su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo. Foto: JORGE OROZCO-EL PAÍS

“Nosotros representamos una opción independiente de los intereses politiqueros, de los grandes grupos económicos y estamos decididos a enfrentar los intereses del crimen y del narcotráfico. Nosotros no vamos a negociar con ninguno de esos centros de poder”, sostuvo. Gómez agregó que esta determinación podría traerle más votos al aspirante presidencial, dada la reputación impopular que tienen los partidos políticos en el país: “En cualquier encuesta, la institución con menor credibilidad en Colombia son los partidos políticos, compitiendo, tristemente, con el Congreso y el sistema judicial. Claro que suma (votos). El pueblo colombiano no cree en ese establecimiento corrupto”.

Faltando siete semanas para la primera vuelta, Abelardo de la Espriella y su equipo emprendieron un recorrido por todas las regiones. La ruta tiene una parada estratégica en el Atlántico, donde el Pacto Histórico acumula un importante potencial electoral. En las elecciones presidenciales, como ha sido habitual, quien gana en el Caribe tiene un pie en la Casa de Nariño.

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Un influyente asesor de la campaña de De la Espriella contó que buscan igualmente los votos en el centro y que allí desempeña un papel determinante la figura de Restrepo, quien fue ministro de Hacienda y de Comercio Exterior del Gobierno de Iván Duque.

De la Espriella ya destapó sus 13 principales propuestas encaminadas a “salvar la patria milagro” de cuatro amenazas: autoritarismo, violencia criminal, corrupción política, penetración del narcotráfico y de las economías ilegales. El candidato hace énfasis en defender la Constitución, mejorar la seguridad y frenar la paz total, luchar contra la corrupción, atender la crisis del sistema de salud, derrotar la pobreza, consolidar un programa de ajuste fiscal, mejorar la educación, apoyar a las mujeres, reorganizar la política pública rural y apostar por la cultura y el bienestar animal.

De la Espriella tiene también un nexo muy estrecho con el expresidente Álvaro Uribe, a quien llama “comandante en jefe”. Tienen una relación personal y familiar de años, y el uribismo, en caso de que él pase a una segunda vuelta, será determinante en las urnas.

Los colombianos, al final, serán quienes decidan qué candidato ven con más opción para derrotar a Iván Cepeda en una eventual segunda vuelta. Hasta ahora, el candidato del Pacto Histórico se ha mantenido sólido en el primer lugar de la intención de voto.

María Margarita ‘Paca’ Zuleta, docente de la Universidad de los Andes, señala que la apuesta de Cepeda es conquistar el voto de los abstencionistas, que supera el 50 por ciento del electorado. “Esa es la apuesta que está haciendo con Aida Quilcué y la minga, buscar votos en esas zonas del país donde no hay una participación muy grande, indígenas y comunidades afro. Lo hizo Petro y lo está haciendo Cepeda”, señaló.

Intención de voto en caso de que la segunda vuelta fuera entre Sergio Fajardo e Iván cepeda. Foto: AtlasIntel para SEMANA

La encuesta de AtlasIntel para SEMANA impactó igualmente el desempeño de los bonos de deuda externa del país. Este viernes, un informe de la agencia Bloomberg sostuvo que estos, conocidos en el mercado como bonos yanquis (porque son emitidos en dólares), registraron un desempeño destacado frente a sus pares en América Latina este 10 de abril.

El impulso para los papeles colombianos se ha dado principalmente por dos motivos: un mayor apetito global por el riesgo y señales políticas que fueron bien recibidas por los mercados. En particular, los títulos con vencimiento en 2054 subieron 1,1 centavos hasta ubicarse cerca de 108 centavos por dólar, alcanzando su nivel más alto desde finales de febrero, según datos recopilados por Bloomberg.

Para los inversionistas, los resultados de la encuesta reducen la incertidumbre sobre el rumbo económico del país, lo que se traduce en una mayor demanda por activos colombianos. El apetito por los bonos colombianos se basa en la expectativa de que llegue un nuevo Gobierno más proempresa, que fomente la inversión y el desarrollo del sector privado.

Todas las encuestas se ven afectadas por márgenes de error.

Esta es la ficha técnica.