Los partidos se preparan para definir a qué candidato apoyar en las elecciones presidenciales del 31 de mayo, en las que se elegirá al sucesor del presidente Gustavo Petro o a los aspirantes que pasarán a segunda vuelta.

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Varias de las colectividades con mayor representación en el Congreso de la República y en corporaciones de elección regional —Cambio Radical, Conservador, La U y Liberal— no tienen candidato propio para esa contienda.

Por eso las reflexiones de los días de Pascua son clave: las colectividades tienen que determinar a qué candidato presidencial apoyan, si se mantienen al margen de la contienda o si dan libertad a sus militantes para tomar posturas frente a los comicios.

El domingo 31 de mayo se desarrollará la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Foto: DIEGO ANDRÉS ZULUAGA

El Partido Conservador pasa por una crisis interna después de que su presidente, el senador Efraín Cepeda, resultara mencionado en el escándalo del Invías. Además, otros congresistas han terminado salpicados por los escándalos de corrupción del actual Gobierno, como Wadith Manzur.

Los conservadores que acompañaron a Petro en su campaña de 2022 y en los más de tres años y medio que lleva de gobierno quieren que la balanza se incline hacia la candidatura de Iván Cepeda. No obstante, los más tradicionales están convencidos de que deben adherirse a una de las aspiraciones de la derecha.

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Abelardo de la Espriella ya rechazó el apoyo de cualquier partido tradicional, lo que les deja dos opciones a los conservadores: apoyar a De la Espriella en silencio o volcar sus bases en la campaña de Paloma Valencia, ya coavalada por el Centro Democrático y el Nuevo Liberalismo.

En el Partido Liberal la historia es semejante. Los que apoyaron las reformas de la administración Petro quieren que la colectividad se incline por Cepeda, mientras que aquellos que fueron un muro de contención de esos proyectos van por la candidatura de Valencia.

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Dentro del Partido de la U, un sector, liderado por el congresista Antonio José Correa, es cercano a Cepeda. No obstante, directivas como Clara Luz Roldán se inclinan por respaldar a la senadora Valencia o al abogado De la Espriella. Figuras que han ganado nombre de esa colectividad, como el presidente de la Cámara, Julián López, respaldaron a Petro en 2022.

En Cambio Radical, entre tanto, su camino se define entre la aspirante del Centro Democrático y De la Espriella. Por su parte, en la Alianza Verde, la influencia de Claudia López sigue siendo determinante, aunque algunos congresistas, como Alejandro García, han mostrado cercanía con Sergio Fajardo.

Con ese panorama, las decisiones clave se tomarán en la semana de Pascua, para decantar cómo queda la fotografía de los partidos para las elecciones presidenciales de este 2026.