El resultado de las elecciones legislativas deja un Congreso para el periodo 2026 - 2030 en el que la participación de las mujeres se quedó estancada, sin conseguir el porcentaje mínimo estipulado por la ley para determinar que sí existe paridad de género en el recinto legislativo.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) ya hizo oficial el escrutinio de los comicios a la Cámara de Representantes, proceso en el que se confirmó que solo 40 mujeres fueron elegidas dentro de esa corporación entre los 183 asientos que tiene ese recinto de representación departamental.

La circunscripción territorial con más mujeres es la de Bogotá, donde la mayoría de ellas son congresistas del Pacto Histórico, partido que con sus listas paritarias y cremalleras se consolidó como la colectividad que más espacio dio a la participación femenina en el recinto, tal como lo había hecho en los comicios del 2022.

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El escrutinio de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) no es ajeno a esa realidad. Dentro de los 16 escaños asignados en el marco del Acuerdo de Paz suscrito en 2016 solo hay cinco mujeres elegidas como representantes para el periodo 2026 - 2030. Ellas irán a la Cámara.

El escrutinio de la elección al Senado no ha comenzado, pero los datos del preconteo indicaron que 32 mujeres fueron elegidas para integrar esa corporación entre los 103 escaños que conforman el recinto de representación nacional.

Si ese número del Senado se confirma, el Congreso de la República que comienza a legislar a partir del 20 de julio estaría conformado únicamente por 77 mujeres. Los hombres estarían ocupando 225 asientos del poder legislativo, siendo una vez más mayoría en la toma de decisiones de país.

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En Colombia se considera que hay representación “paritaria” cuando las mujeres ostenta al menos el 30 por ciento de puestos dentro de una corporación de elección popular o en un gabinete de gobierno. La “paridad”, como tal, no equivale ni siquiera a la mitad de los cargos disponibles en una corporación.

Si se hace una regla de tres básica considerando los datos del preconteo del Senado y del escrutinio de la Cámara y de las curules Citrep, las mujeres ocuparán solo el 25 por ciento de los asientos del Congreso.

La Misión de Observación Electoral (MOE) ya lo había advertido en su informe posterior a las elecciones del 8 de marzo: hay un estancamiento en la representación política paritaria de las mujeres en el Congreso, sin lograr siquiera una representación del 30 por ciento.

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“Es absolutamente necesario que el próximo Congreso avance en una reforma político-electoral que materialice los principios de paridad, alternancia y universalidad, como condiciones mínimas para garantizar una representación paritaria de las mujeres en los escenarios de poder político”, señaló la directora de la MOE, Alejandra Barrios.

El porcentaje de participación de mujeres puede tener leves variaciones a partir de las reclamaciones por curules que aún están en marcha. También pueden presentarse ajustes una vez se conozca el resultado de la elección presidencial en la que la fórmula que ocupe el segundo puesto tendrá el derecho a ocupar una curul en el Senado (para el candidato presidencial) y otra en la Cámara (para el candidato vicepresidencial).

Sin embargo, hay una fotografía que se mantendrá durante los próximos cuatro años: las mujeres volverán a ser minoría en un poder legislativo que tomará decisiones sobre el futuro del país en cuestiones de gran envergadura como la asamblea nacional constituyente.