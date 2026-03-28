Los liberales, a punto de decidir a quién apoyarán en las presidenciales

El Partido Liberal está a las puertas de tomar una decisión clave de cara a las elecciones presidenciales de 2026, pero su panorama interno parece estar dividido entre dos caminos opuestos: apoyar a Paloma Valencia o a Iván Cepeda. La mayoría de los liberales que actuó como muro de contención frente a las reformas del Gobierno de Gustavo Petro en el Congreso se inclina por la candidata del Centro Democrático.

En contraste, quienes acompañaron al mandatario en su agenda legislativa consideran que la ruta debe ser Cepeda. Se trata, además, de uno de los partidos cuya bancada electa aún no se ha reunido formalmente. El encuentro está previsto para después de Semana Santa, un margen que les da tiempo a varios parlamentarios y dirigentes para meditar.

¿Qué harán los partidos de cara a la primera vuelta presidencial? ¿A quién apoyarán?

Lo que sí parece claro es que ni a Valencia ni a Cepeda les sirve un respaldo al detal: las campañas buscan el apoyo liberal en bloque para que ayude a inclinar la balanza el próximo 31 de mayo. César Gaviria está más cerca de Paloma.