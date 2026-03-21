Los partidos políticos más tradicionales han sido reservados sobre el apoyo que le darán a un candidato a la presidencia de cara a la primera vuelta del 31 de mayo. El Partido Conservador, La U, el Partido Liberal y Cambio Radical aún no definen a qué candidato apoyar, pues ninguno presentó una figura propia que pueda competir en estas elecciones.

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Tras las consultas del pasado 8 de marzo, dos aspirantes concentran la mayor atención: Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia. El objetivo es claro: disputar el liderazgo frente a Iván Cepeda y a lo que representa la continuidad del Pacto Histórico en el poder.

De la Espriella se presenta como el outsider de la contienda, una estrategia que le funcionó a Rodolfo Hernández en 2022 para el paso a la segunda vuelta, en la que reflejó la imagen de un candidato alejado de las casas políticas tradicionales.

Abelardo de la Espriella, candidato presidencial. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

“No hemos recibido financiación de los grandes grupos económicos y de poder. No conectamos con las prácticas de la vieja política. Dentro de los partidos hay gente seria y que comparte los mismos principios y valores fundacionales que nosotros, pero hay otra gente impresentable. ¿Cómo hace uno para recibir a todos los partidos, o a algunos partidos, cuando tienen en sus filas a gente que ha sido cómplice del Gobierno Petro en la destrucción de Colombia?”, le dijo el abogado a SEMANA.

De la Espriella afirmó que líderes de esos partidos lo han buscado para sumarse a su causa, pero insistió en que no los ha querido recibir.

Esta revista conoció las movidas que se estarían dando en cada una de esas colectividades, que, ante el panorama y el portazo que les dio el abogado, estarían más inclinadas a llegar al equipo de Valencia, aunque por ahora no hay nada escrito.

En el caso de Cambio Radical, algunos miembros no vieron con buenos ojos el mensaje de De la Espriella, pues consideran que durante todo el Gobierno de Gustavo Petro hicieron una férrea oposición al mandatario. Pero creen que el mensaje de alejarse de los partidos políticos que lanzó el Tigre los distancia de esa aspiración.La discusión ya se ha dado internamente en la colectividad en los últimos días.

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El pasado miércoles 18 de marzo, mientras se encontraban reunidos en el hotel Hilton en Bogotá todos los miembros del partido con el Comité Central, del que forman parte Enrique Vargas Lleras, Fuad Char, Germán Córdoba y Santiago Pardo, De la Espriella anunció en el programa El Debate, de SEMANA, que no iba a recibir a los partidos tradicionales.

Este aviso provocó un debate interno, pues algunos pedían respaldar a De la Espriella y otros argumentaban que ante esa declaración no podrían llegar allí. Por eso se tomó la decisión de reunirse después de la Semana Santa para definir a qué candidato apoyar. Primero quieren consultar a sus bases para saber a quién le darán su respaldo.Un tema no menor es la cercanía regional.

En Cambio Radical, los líderes del Caribe estarían más inclinados a respaldar a De la Espriella por esa sintonía, mientras que los demás, que serían mayoría, consideran que, tras los mensajes que ha enviado el candidato, no podrían llegar a esa campaña.

Sergio Fajardo, candidato presidencial. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

La pregunta que se hacen es si De la Espriella haría una excepción con el partido. En declaraciones posteriores al anuncio, el Tigre destacó el trabajo de Álex Char como alcalde de Barranquilla, por lo que no se descarta que por el lado de esa familia política se puedan establecer acuerdos.

Otro hecho no menor es que el jefe de debate de la campaña de De la Espriella, Mauricio Gómez Amín, es cercano a la casa Char y en 2022 respaldó la aspiración a la presidencia del actual alcalde de Barranquilla.

Sin definición

En el caso de La U, el panorama estaría más inclinado hacia Paloma Valencia. Sin embargo, allí tampoco ha habido definición e incluso no se han sentado a abordar el tema de manera oficial. Señalan que solo será hasta después del fin de semana de Pascua cuando puedan tomar decisiones.

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Sin embargo, en esa colectividad se encontraron de manera informal el pasado jueves 19 de marzo para conversar entre los miembros de la bancada de la Cámara.

Allí estuvieron presentes varios de los actuales y nuevos congresistas, junto con los directores del partido. El tema de las candidaturas presidenciales salió a flote y se generó el debate, pero por ahora no hay decisión.

“Irá hasta después de Semana Santa”, confirmó un miembro de La U.Lo que parece claro es que se tratará de una decisión en bancada. Reconocen que el hecho de que De la Espriella les haya negado esa posibilidad los aleja de esa candidatura. A diferencia de Cambio Radical, dentro de La U hay líderes que se terminaron acercando a Petro y el mismo De la Espriella se refirió a ellos directamente.

Iván Cepeda, candidato presidencial. Foto: NICOLÁS LINARES

“Uno no está donde no quieren que esté”, aclaró un congresista.“¿Cómo hago para recibir al Partido de la U, cuando tienen entre sus filas gente tan cuestionada como José David Name? ¿Cómo hago para recibir al Partido Liberal si no me aclaran cuál va a ser la situación frente a unos miembros que se le han vendido al Gobierno, como Fabio Amín?”, preguntó De la Espriella.

Precisamente, en el Partido Liberal aún no se define qué camino tomarán, pero algunos líderes planean reunirse la próxima semana para conversar sobre el tema y mirar el panorama ante la primera vuelta.

Por ahora quieren ser prudentes y analizar con sensatez la decisión que vayan a tomar. Consideran que no deben decantarse apresuradamente por alguno de los dos candidatos, pues el tablero electoral podría moverse en los días siguientes.

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Por eso dicen que habría una decisión hasta después de la Semana Santa, cuando se encontrarán oficialmente. En los liberales también habría unanimidad para hacerle frente al petrismo, aunque se sabe que dentro de sus filas hay congresistas que siguen siendo afines al Gobierno.

En el caso del Partido Conservador, la decisión está en manos del Directorio Nacional y ha habido prudencia sobre qué camino tomar. Precisamente, el mensaje interno que ha quedado es que quieren esperar a que se decante el panorama en las próximas semanas para saber a qué candidato apoyarán, pero también son claros en que le harán frente a Cepeda, pues no quieren la continuidad de un Gobierno progresista.

La próxima semana, las bancadas de Senado y Cámara del partido esperan reunirse, tanto congresistas electos como los salientes. Y aunque se trata de un acto de agradecimiento e integración por todo el proceso electoral, no se descarta que el tema del apoyo a las presidenciales pueda surgir de manera informal.}

El ministro del Interior, Armando Benedetti, se metió en la conversación. Según dijo, “no se puede hacer política sin políticos”, y por eso, más allá de los partidos, considera que varias figuras podrían moverse a la campaña de De la Espriella sin los logos de las colectividades o del pronunciamiento oficial de las bancadas.

Paloma Valencia, candidata presidencial. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

Mientras tanto, Paloma Valencia no descartó recibirlos en su campaña, pero aclaró que no negociará cuotas políticas.

“Necesitamos que todos los colombianos estén en este proyecto político, necesitamos construir entre diferentes para sacar a Colombia adelante. No he comprometido un solo ministerio o un solo cargo. La gente me conoce por mi transparencia”, afirmó Valencia.

Los partidos se mantienen prudentes y, como en una mano de póquer, esperan identificar la mejor jugada con miras a la primera vuelta. Saben que ahora no prima el afán de respaldar a un candidato, sino definir el movimiento que les permita acercarse a la figura con mayores opciones de vencer al petrismo.

Con cualquier decisión que tomen, podrían resultar ganando porque, si en primera se van con Paloma y ella pasa a segunda, tendrán garantizados acuerdos programáticos para estar en el Gobierno.

Si Abelardo es el que pasa a la segunda vuelta, él los necesitará y no cabe duda de que podrían pasarle una cuenta de cobro al abogado por el portazo que les dio recientemente, aunque terminarían apoyándolo para derrotar a Cepeda.