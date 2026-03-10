¿Puede cambiar su lugar de votación para las elecciones presidenciales del 31 de mayo?: esta es la respuesta de la Registraduría

El pasado domingo 8 de marzo se desarrollaron las elecciones legislativas y las consultas interpartidistas en el territorio colombiano. Para esta jornada democrática, el censo oficial indicaba que más de 41 millones de ciudadanos estaban habilitados para ejercer su derecho al sufragio en las urnas.

Los boletines informativos emitidos por la Registraduría Nacional del Estado Civil señalaron que la participación total se situó en un rango estimado de 19 a 20 millones de votantes.

Este volumen de asistencia evidencia que cerca del 50 % de la población apta para votar se abstuvo de participar en la conformación del Congreso de la República y en la selección de los candidatos presidenciales. Las autoridades electorales identificaron múltiples factores logísticos y demográficos que explican esta inasistencia ciudadana.

Una de las causas recurrentes reportadas por las personas que no acudieron a los comicios fue la asignación de un puesto de votación distante de su lugar actual de residencia.

Así podrá cambiar su mesa de votación. Foto: Sebastián Castillo

Esta situación de ausentismo ocurre frecuentemente cuando los ciudadanos cambian de domicilio, ya sea de barrio o de ciudad, y omiten el trámite de actualización de su lugar de sufragio. Al no realizar la gestión dentro de los plazos técnicos del calendario electoral, los ciudadanos se ven imposibilitados para trasladarse a su antigua zona de registro durante la jornada de votaciones.

La falta de actualización del puesto de votación cobra relevancia ante la programación de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, fijada para el próximo domingo 31 de mayo. Ante el reto logístico de los próximos comicios, el órgano electoral ha reactivado los procesos de inscripción de documentos para facilitar la participación ciudadana a nivel nacional.

¿Pude cambiar su mesa de votación para las próximas elecciones?

La Registraduría Nacional del Estado Civil confirmó que los ciudadanos que requieran modificar su puesto de votación tendrán plazo para efectuar el trámite hasta el martes 31 de marzo. Este periodo de actualización aplica para los puntos habilitados en el territorio nacional y en las sedes consulares.

De esta manera, se garantiza que los colombianos residentes en el exterior también puedan actualizar su registro y participar en las elecciones presidenciales sin contratiempos de desplazamiento.

Para ejecutar este proceso de inscripción, la entidad estatal dispuso más de 400 puntos de atención presencial distribuidos en las principales áreas metropolitanas y ciudades intermedias del país.

Simultáneamente, la organización ha desplegado más de 1.000 unidades móviles de atención en instalaciones de universidades y espacios de afluencia pública en todos los departamentos.

El trámite de inscripción de la cédula está dirigido exclusivamente a los ciudadanos que:

Hayan cambiado su lugar de residencia

A quienes retornaron al país de forma permanente.

Las personas cuya cédula fue expedida antes de 1988.

La entidad gubernamental aclaró que este último grupo poblacional debe realizar el registro obligatoriamente, debido a que sus documentos de identidad no ingresaron de forma automática al censo electoral. Los ciudadanos que no se encuentren en estas categorías no requieren adelantar ningún trámite adicional.