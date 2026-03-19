Política

Abelardo de la Espriella solicita a la Registraduría “frenar intervención” del MinTIC en los comicios

El movimiento Defensores de la Patria pidió al CNE y a la Registraduría rechazar la propuesta del Gobierno de auditar el ‘software’ electoral.

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Redacción Semana
19 de marzo de 2026, 10:36 p. m.
Abelardo de la Espriella, candidato a la Presidencia
Abelardo de la Espriella, candidato a la Presidencia Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

Ante la iniciativa del Gobierno nacional de participar en la revisión de los sistemas de información de la Organización Electoral, la gerencia del movimiento político Defensores de la Patria emitió un pronunciamiento oficial para expresar su rechazo formal a la medida.

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La dirección administrativa de la colectividad radicó un documento ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Registraduría Nacional del Estado Civil.

En el texto, el movimiento advierte que autorizar al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) para auditar el software de escrutinios no constituye una medida de “transparencia” y, desde su perspectiva, “vulnera” el desarrollo del proceso democrático.

Procuraduría General de la Nación
La Procuraduría General de la Nación instaló la mesa técnica permanente para vigilar los sistemas informáticos electorales el pasado 3 de octubre de 2025. Foto: Colprensa

La organización política argumentó que la legitimidad del proceso electoral de 2026 depende estrictamente de que el Ejecutivo no interfiera en la autonomía de la Organización Electoral bajo justificaciones de carácter técnico.

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En el documento, la colectividad cuestiona el rol de la administración actual, señalando una presunta participación en el debate político a favor de los sectores oficialistas. Para el movimiento, habilitar esta auditoría externa supone un riesgo, pues afirman que permitiría al Gobierno actuar como juez y parte en los comicios.

Defensa de la independencia institucional

De acuerdo con la lectura constitucional del movimiento, la independencia de la Organización Electoral es la herramienta dispuesta para garantizar el respeto por los resultados en las urnas.

Por ello, la directiva califica la intención de introducir mecanismos de vigilancia gubernamental como una afectación a la confianza pública. “Cualquier grado de intervención del Gobierno nacional en estas actividades genera dudas sobre la imparcialidad del proceso electoral, afectando la confianza ciudadana”, subraya la comunicación oficial.

La gerencia electoral de Defensores de la Patria consideró inviable la propuesta impulsada por los ministros del Interior, Armando Benedetti, y de las TIC, Carina Murcia, orientada a que el Ejecutivo lleve a cabo una revisión propia de los sistemas.

El documento radicado precisa que la estructura electoral ya dispone de mecanismos especializados, técnicos y financiados para auditar los diferentes componentes del proceso.

Ante este escenario, el movimiento instó a la Registraduría y al CNE a salvaguardar sus competencias exclusivas y anunció una vigilancia permanente sobre la administración del software.

Defensores de la Patria sobre "blindar" elecciones by ccubillosc

¿En qué consiste la propuesta del Gobierno?

El Gobierno nacional, mediante el MinTIC, estructuró un dispositivo de ciberseguridad argumentando la necesidad de proteger las elecciones. La iniciativa se divide en dos frentes operativos:

  • Acompañamiento técnico: la cartera tecnológica auditará el funcionamiento del software de conteo directamente desde el Puesto de Mando Unificado (PMU) electoral.
  • Reportes en tiempo real: la estrategia gubernamental contempla la emisión de balances técnicos cada hora para monitorear los sistemas y activar alertas tempranas ante posibles ataques cibernéticos.