Lo que poco se ha dicho de las elecciones del 8 de marzo. Sorpresas que encontró Anif frente a los comicios de 2022

Las elecciones son mucho más que un instrumento participativo que reafirma la existencia de una democracia. En el caso de los comicios que tuvieron lugar el 8 de marzo, los colombianos estaban eligiendo nada más y nada menos que el equipo que aprobará las leyes, principalmente las reformas tributarias, los presupuestos, las normas que permitan sacar adelante al país o, en su defecto, los estanquen si no son las adecuadas. De ahí lo clave que es para la economía el tema político.

Con ese preámbulo, el centro de pensamiento económico Anif realizó una revisión al comportamiento que tuvieron los electores en las urnas, lo que pone un derrotero para lo que vendrá en las elecciones de mayo, cuando se elija al que llevará las riendas del Estado en el siguiente cuatrienio.

Los colombianos deben saber que la participación de cada uno es definitiva, pues de ello dependerá lo que suceda en el destino de los ciudadanos. Ahí está precisamente uno de los puntos en los que se detiene el análisis de Anif, para el que hizo un comparativo entre lo sucedido en este 2026 frente a 2022.

La expectativa de Anif, bajo la batuta de José Ignacio López, es que el nuevo Congreso juegue un papel fundamental balanceando los pesos y contrapesos, en conjunto con la rama ejecutiva y judicial, dice el informe.

Votación para Congreso y consultas interpartidistas. Foto: Sebastián Castillo

Solo la mitad ejerce el derecho al voto

Pero, más allá de ello, el centro de pensamiento se mostró sorprendido de que tan solo la mitad de la masa electoral ejerza el derecho al voto.

Así lo evidencian las cifras analizadas, según las cuales, de un total de 41.287.084 colombianos que pueden votar, por el Senado lo hicieron 20.900.614, y en la Cámara de Representantes la cifra fue ligeramente menor: 20.733.273. “En términos porcentuales, corresponde: 50,6 % y el 50,2 %, respectivamente, mientras que en las anteriores elecciones las cifras fueron el 46,5 % y el 47,4 %.

Participación en las consultas 2026 versus 2022

En el caso de las consultas interpartidistas, la participación fue aún menor: 8.308.4231 de votantes, equivalentes al 20,1 %, mucho más bajo que el resultado participativo en 2022, que fue de 12.235.688 de votantes (por alguna de las tres consultas), correspondiente al 31,5 % de la masa electoral.

Ojo con el voto nulo y no marcado

Las decisiones que toman los ciudadanos en las urnas son claves para el futuro. De ahí que Anif resalta lo sucedido con los votos nulos y no marcados de las consultas interpartidistas. “Cerca del 8 % de los votos de la consulta fueron nulos en las elecciones recientes, cifra que casi cuatriplica a la que hubo en 2022: 2,1 %.

En el caso de los votos no marcados, la cifra fue del 7 %, tres veces más de la cifra de las anteriores consultas: 2,1 %.

Para Anif, tal incremento podría estar relacionado con el nuevo formato de tarjetón. “Pudo no ser del todo claro”, indica el informe del centro de pensamiento económico.

Lupa a lo que pasó por departamentos

Otro punto en el que puso el foco Anif es lo sucedido en los departamentos.

“Se observa que la región Caribe tuvo una amplia participación de votantes, siendo Sucre, Córdoba y Atlántico los líderes (66,3 %, 65 % y 58,8 %).

En contraste, en la región amazónica se registró el menor número de participantes. “Caquetá y Putumayo estuvieron en la cola de la lista, con el 42,9 % y el 43,7 %, respectivamente”.

El reto

Para Anif, esta foto de lo sucedido es clave para que los ciudadanos tomen cartas en el asunto en términos de participación. El centro de pensamiento enfatiza que, más allá de las preferencias políticas, se requiere “ampliar la base de electores a lo largo y ancho del territorio de cara al sufragio presidencial en mayo”.

No se puede olvidar que en esta oportunidad, la apatía no tiene validez, pues “la elección que viene es para escoger a quien tendrá la responsabilidad de liderar la agenda política, económica y social del país en el próximo cuatrienio”, concluyó Anif.