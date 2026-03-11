Confidenciales

Daniel Briceño gastó $410 millones en su campaña al Congreso; esta es la reposición de votos a la que tiene derecho

Los congresistas tienen que presentar sus reportes al portal de Cuentas Claras para hacer efectivo este derecho.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Confidenciales
10 de marzo de 2026, 10:40 p. m.
Daniel Briceño hizo una campaña austera.
Daniel Briceño hizo una campaña austera. Foto: @Danielbricen

El representante electo por Bogotá, Daniel Briceño, dijo que recibirá el dinero de la reposición de votos que gastó en su campaña, una cifra inferior a la que obtendría si se contara cada voto que logró.

“Sobre mi reposición de votos: obtuve 262.104 votos a la Cámara de Representantes. Se reconocen $8.433 por cada voto. La reposición sería de: $2.210.323.032. En realidad, me gasté $410.000.00 aprox. Le ahorramos a Colombia: $1.800.323.032. Solo se pedirá lo realmente gastado”, aseguró el congresista electo.

Según la ley, Briceño y todos los que lograron una curul tienen derecho a recibir lo gastado en sus campañas; sin embargo, esto dependerá de las facturas presentadas ante el portal de Cuentas Claras para que se haga efectiva esa reposición. Es decir, no es que tengan derecho al dinero total de los votos que lograron, sino que deberán justificar sus gastos y ese es el dinero que recibirán.

Daniel Briceño arrasó con más de 250 mil votos en Bogotá y consolidó al Centro Democrático en la Cámara. “Nunca me imaginé”

Según le explicó a SEMANA el exregistrador delegado para lo electoral Nicolás Farfán, todos los congresistas electos tienen que reportar los gastos de cada una de sus campañas y, según ese cálculo, se les devolverá el dinero invertido a través de la reposición de votos.

Confidenciales

El expresidente Álvaro Uribe se refirió a Germán Vargas Lleras en redes sociales: “Mis mayores deseos por su salud”

Confidenciales

La molestia de Enrique Peñalosa por “episodio de la vicepresidencia” de Juan Daniel Oviedo

Confidenciales

La ‘pulla’ de María Fernanda Cabal en medio de la polémica entre Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo

Confidenciales

Cuando Juan Daniel Oviedo decía en campaña que su fórmula podía ser Paloma Valencia

Confidenciales

María Fernanda Cabal le pide a Paloma Valencia mantenerse “firme” en su postura frente a la JEP, justo cuando está a punto de definir su fórmula vicepresidencial

Confidenciales

Expresidente Uribe salió en defensa de la candidata Paloma Valencia en medio del escenario de escogencia de fórmula vicepresidencial

Confidenciales

“Yo creo que es bueno que Roy se lance a la Presidencia de Asocaña porque ha cañado a medio país”: Enrique Gómez

Política

¿Cuánta plata gastó Daniel Briceño en su campaña a la Cámara? Se reveló la cifra

Política

Daniel Briceño arrasó con más de 250 mil votos en Bogotá y consolidó al Centro Democrático en la Cámara. “Nunca me imaginé”

Política

Daniel Briceño destapó que el Pacto pagó 478 millones en efectivo para su cierre de campaña: “Muy llamativo tener tanta plata en bolsas”

“El mérito de Briceño es que está reportando realmente lo que se gastó. Es ejemplar y deseable que los políticos hagan campañas austeras muy por debajo de los topes a través del voto de opinión. A la postre sí le terminan ahorrando al Estado recursos”, aseguró Farfán.

Daniel Briceño tuvo la mayor votación al Congreso, con 262.104 votos, lo que le da una curul en la Cámara de Representantes por la circunscripción de Bogotá bajo el logo del Centro Democrático.

Briceño hizo una campaña basada en el voto de opinión y sin invertir grandes sumas de dinero. El exconcejal había ganado reconocimiento gracias a sus denuncias en redes sociales contra el Gobierno del presidente Gustavo Petro.