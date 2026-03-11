Daniel Briceño gastó $410 millones en su campaña al Congreso; esta es la reposición de votos a la que tiene derecho

El representante electo por Bogotá, Daniel Briceño, dijo que recibirá el dinero de la reposición de votos que gastó en su campaña, una cifra inferior a la que obtendría si se contara cada voto que logró.

“Sobre mi reposición de votos: obtuve 262.104 votos a la Cámara de Representantes. Se reconocen $8.433 por cada voto. La reposición sería de: $2.210.323.032. En realidad, me gasté $410.000.00 aprox. Le ahorramos a Colombia: $1.800.323.032. Solo se pedirá lo realmente gastado”, aseguró el congresista electo.

Según la ley, Briceño y todos los que lograron una curul tienen derecho a recibir lo gastado en sus campañas; sin embargo, esto dependerá de las facturas presentadas ante el portal de Cuentas Claras para que se haga efectiva esa reposición. Es decir, no es que tengan derecho al dinero total de los votos que lograron, sino que deberán justificar sus gastos y ese es el dinero que recibirán.

Daniel Briceño arrasó con más de 250 mil votos en Bogotá y consolidó al Centro Democrático en la Cámara. “Nunca me imaginé”

Según le explicó a SEMANA el exregistrador delegado para lo electoral Nicolás Farfán, todos los congresistas electos tienen que reportar los gastos de cada una de sus campañas y, según ese cálculo, se les devolverá el dinero invertido a través de la reposición de votos.

“El mérito de Briceño es que está reportando realmente lo que se gastó. Es ejemplar y deseable que los políticos hagan campañas austeras muy por debajo de los topes a través del voto de opinión. A la postre sí le terminan ahorrando al Estado recursos”, aseguró Farfán.

Daniel Briceño tuvo la mayor votación al Congreso, con 262.104 votos, lo que le da una curul en la Cámara de Representantes por la circunscripción de Bogotá bajo el logo del Centro Democrático.

Briceño hizo una campaña basada en el voto de opinión y sin invertir grandes sumas de dinero. El exconcejal había ganado reconocimiento gracias a sus denuncias en redes sociales contra el Gobierno del presidente Gustavo Petro.