El candidato presidencial Roy Barreras cuestionó a otros aspirantes por no ir a debates presidenciales.

“¿Dónde están los demás candidatos? Los colombianos tienen derecho a que vengan y le den la cara con sus propuestas y sus ideas, están muy cómodos montados en las corrientes de pensamiento que ni siquiera originaron ellos", aseguró Barreras.

Asimismo, criticó que en el país se esté hablando especialmente del “petrismo” y el “uribismo”. Ante ese escenario, Barreras reconoció que prefiere a la izquierda y recordó que ha respaldado al Gobierno.

Iván Cepeda ha dicho que irá a debates pero de forma condicionada. Foto: NICOLÁS LINARES

“Yo prefiero la primera, yo acompañé a Petro y lo volveré a hacer seguramente por su apuesta social y de inclusión social, pero vengan y discutan sobre el futuro energético, van a recuperar el sector salud, qué van a hacer en justicia, qué van a hacer en materia de seguridad, que vengan a los debates porque no le están dando la cara a los colombianos”, reclamó el candidato del Frente por la Vida.

Barreras defendió a Petro diciendo que en la campaña del 2022 el actual presidente iba de primero en las encuestas y “fue a todos los debates”, así como Fico y Rodolfo Hernández.

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El tema de los debates ha generado polémica pues algunos candidatos han dicho que llegarían a estos espacios de forma condicionada. En el caso de Paloma Valencia ella es una de las que más ha insistido en que se debe participar de estos encuentros. En el Senado cuestionó a Iván Cepeda por no participar.

Abelardo de la Espriella aclaró que asistirá si Cepeda va a esos encuentros. Foto: Juan Carlos Sierra-Semana

Por su parte, Cepeda ha dicho que solo irá a debates en los que haya reglas claras para evitar ataques en su contra. “Yo debato profesionalmente, no eludo debates, lo que sí pido es que haya reglas muy claras, yo no me voy a prestar a insultos, a este lodazal que se ha vuelto la política. Debates con reglas claras y vamos a debatir sobre argumentos”, afirmó a Noticias Caracol.

En el caso de Abelardo de la Espriella el candidato dijo que solo irá a debates siempre y cuando vaya Cepeda a esos espacios, pues considera que no atacaría a Paloma Valencia porque su “enemigo” es el aspirante del petrismo.

“Yo voy a ir a los debates si va Cepeda con el mayor gusto, pero si no va Cepeda, va Paloma, Sergio Fajardo y Claudia López, qué sentido tiene. Si Cepeda no va me gustaría tener unos encuentros que no fueran debates sino unos conversatorios con Paloma y su fórmula”, dijo el candidato.