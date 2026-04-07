“Los grupos ilegales han abusado de la buena fe de Gustavo Petro”: Roy Barreras habla de la paz total y no ahorra elogios para Iván Cepeda

El candidato presidencial Roy Barreras hizo un balance de la paz total del gobierno del presidente Gustavo Petro. Se refirió al tema cuando respondió a un seguidor en sus redes sociales que habló de una supuesta molestia en la Casa de Nariño por las críticas que Barreras ha realizado a los resultados de las negociaciones con los grupos armados.

“Los colombianos no tenemos dudas de que los grupos ilegales han abusado de la buena fe de la política de Paz Total del Presidente Gustavo Petro. Él mismo lo ha señalado. Que ellos tengan pretensiones políticas porque creen que van a continuar en el limbo jurídico abusando no quiere decir que ni el Presidente ni mucho menos Iván Cepeda estén de acuerdo”. dijo.

Y agregó: “Seguramente él y todos los que somos candidatos presidenciales tenemos que descalificar explícitamente esas pretensiones de los ilegales. No se puede hacer política con armas”.

Y no ahorró elogios para referirse a Iván Cepeda, el candidato presidencial del Pacto Histórico, con quien sostuvo profundas diferencias políticas porque Roy Barreras prometía convertirse en el candidato presidencial de la izquierda, pero obtuvo menos de 240.000 votos el pasado 8 de marzo y con esa cifra es casi imposible que lo consiga.

Roy Barreras, Gustavo Petro e Iván Cepeda. Foto: SEMANA / Presidencia

“Conozco a Iván hace 17 años, es un hombre honesto y siempre lo he visto actuando de buena fe con los más altos propósitos de defender a las víctimas, la paz y la verdad. Compartimos juntos esas convicciones y el propósito de justicia e inclusión social que nadie puede desconocer es el propósito y el logro fundamental de la lucha política de Gustavo Petro”, dijo.

Y siguió: “Tenemos otras diferencias porque yo soy liberal de centro y él es el candidato legítimo de la izquierda pero nunca he puesto en duda la honestidad de Iván porque lo conozco como ser humano y hemos compartido muchas cosas en la vida incluida la lucha exitosa y común contra el cáncer”.

Se desconoce cuál será el rumbo político de Roy Barreras después de la primera vuelta presidencial. Pero quienes lo conocen tienen claro que en caso de un nuevo fracaso en las urnas en mayo próximo, podría, eventualmente, pedir pista en la campaña presidencial de Iván Cepeda, que también necesita al centro político para convertirse en el sucesor de Gustavo Petro después del 7 de agosto.

Roy Barreras e Iván Cepeda. Foto: Fotomontaje El País

Y es que Roy Barreras descartó una posible alianza con la candidata presidencial Paloma Valencia.

“Algunos uribistas, seguramente movidos por el deseo, esparcieron hoy el rumor de que yo podía unirme a la campaña de Paloma-Oviedo. Primero tendrían que resucitar a los 6.402 inocentes asesinados, y quizás hacerlo sobre el cadáver de las víctimas de las masacres paramilitares, si el uribismo pidiera perdón en pleno. No hay ninguna posibilidad de que volvamos a ese pasado”, expresó Roy Barreras.

Roy Barreras y Álvaro Uribe. Foto: Diseño Jesús Chacín/El País

Y agregó: “Después de 15 años, se cumplen 15 años desde que reconocí el conflicto armado para reconocer a las víctimas. Y entonces Uribe montó en cólera públicamente, me pidió que retirara la ponencia para que las víctimas siguieran siendo invisibles. Por supuesto, me negué”.

Sin embargo, en la campaña presidencial de Paloma Valencia nunca se ha hablado de la posibilidad del aterrizaje de Roy Barreras. El propio expresidente Álvaro Uribe sostiene profundas diferencias con el exembajador en Reino Unido, pese a que son compadres.