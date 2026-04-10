Encuesta de AtlasIntel para SEMANA mueve los mercados: bonos colombianos suben ante una posible derrota de Iván Cepeda en segunda vuelta

Las más recientes encuestas electorales están impactando el desempeño de los bonos de deuda externa del país. Así lo sostiene un informe de la agencia Bloomberg, según el cual los también llamados bonos yankees, dado que son emitidos en dólares, registran un desempeño destacado frente a sus pares de América Latina este viernes 10 de abril.

El impulso para los papeles colombianos se ha dado principalmente por dos motivos: un mayor apetito global por el riesgo y señales políticas que fueron bien recibidas por los mercados.

La derecha está dividida: así se da la puja entre Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia

En particular, los títulos con vencimiento en 2054 subieron 1,1 centavos hasta ubicarse cerca de 108 centavos por dólar, alcanzando su nivel más alto desde finales de febrero, según datos recopilados por Bloomberg.

El impulso coincide con la publicación de una encuesta de AtlasIntel, divulgada por SEMANA este jueves, que muestra al candidato de izquierda Iván Cepeda perdiendo frente a dos aspirantes de derecha en eventuales escenarios de segunda vuelta. De acuerdo con el sondeo, el abogado Abelardo de la Espriella obtendría el 48,8 % de los votos frente al 39,8 % de Cepeda, mientras que la senadora Paloma Valencia alcanzaría el 47,1 %, superando el 39,6 % del candidato oficialista.

Para varios analistas, el proceso electoral de este año será determinante para el rumbo económico del país. Foto: DIEGO ANDRÉS ZULUAGA

Para los inversionistas, estos resultados reducen la incertidumbre sobre el rumbo económico del país, lo que se traduce en una mayor demanda por activos colombianos.

El repunte ocurre apenas días después de que S&P Global Ratings rebajara la calificación soberana del país, en medio de crecientes preocupaciones fiscales.

Impacto de nuevas normas

Las noticias en Medio Oriente también están generando alta volatilidad para los activos financieros globales y, por supuesto, para los colombianos. El jueves 9 de abril, la deuda pública local presentó valorizaciones, aunque registró una amplia volatilidad intradía.

Tras una apertura negativa para los TES de tasa fija, los cuales alcanzaron a tener desvalorizaciones de hasta 8 puntos básicos en promedio al inicio de la sesión, luego del recorte de la calificación por parte de Standard & Poor’s, con el transcurso de la sesión las condiciones fueron mejorando. La recuperación se dio, según un reporte del equipo de investigaciones económicas del Banco de Bogotá, debido al anuncio de las negociaciones de Israel y Líbano y a la publicación del decreto oficial que establece un límite global del 30 % a las inversiones de los fondos de pensiones privados en activos en el exterior de manera progresiva.

El encontrón de Gustavo Petro y reconocido economista tras decisión del Banco de la República; dijo que la junta es “duquista”

Cabe anotar que, con corte a febrero de 2026, los fondos de pensiones tenían en el exterior el 52,8 % de sus inversiones en los fondos moderados, el 64,6 % en los fondos de mayor riesgo y el 17,9 % en los fondos conservadores. “En este sentido, el flujo potencial sobre los TES podría oscilar entre 60 y 100 billones en los próximos años”, estiman en el Banco de Bogotá.

Ese flujo se daría porque el dinero que se traiga del exterior se invertiría en TES, que son los bonos de deuda interna, de los cuales los fondos de pensiones son grandes tenedores.