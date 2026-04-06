El encontrón de Gustavo Petro y reconocido economista tras decisión del Banco de la República; dijo que la junta es “duquista”

Durante la semana pasada, el Gobierno Petro estuvo envuelto en una nueva polémica por cuenta de la decisión que tomó el Banco de la República de aumentar 100 puntos básicos la tasa de interés, hecho que molestó al ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien se retiró abruptamente de la junta.

El hecho levantó preocupaciones sobre la relación entre el Gobierno y el emisor.

La discusión se ha dado en doble vía. Por un lado, unos dicen que la decisión del banco fue correcta y consciente, dados los riesgos que existen y las presiones inflacionarias tras algunos manejos irresponsables del Ejecutivo. Otros apuntan a que el incremento de 100 puntos en marzo, luego de incrementar 100 puntos en enero, fue un alza exagerada por parte del banco.

La relación entre el emisor y el Gobierno va en deterioro. Foto: Adobe Stock

Recientemente, el presidente Petro tuvo un encontrón con el reconocido economista Felipe Campos, a través de la red social X. En un cruce de trinos, el mandatario refutó algunos de los argumentos del economista.

Felipe Campos fue gerente de inversión y estrategia de Alianza Valores y Fiduciaria, es economista de la Universidad de los Andes y magíster de finanzas del City University de Londres.

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En un primer trino, Campos aseguró:

“El negacionismo de los gobiernistas es bravo. Se les muestra que fue la deuda del Gobierno la que encareció los créditos hipotecarios, incluso con el BanRep quieto. Pero sale el presidente a echarle la culpa al Banco y ya: papel mata tijera”, indicó.

El negacionismo de los gobiernistas es bravo. Se les muestra que fue la deuda del gobierno la que encareció los créditos hipotecarios, incluso con el BanRep quieto. Pero sale el Presidente a echarle la culpa al Banco y ya: papel mata tijera. pic.twitter.com/OBiYXrfmbd — Felipe Campos (@FelipeCamposPC) April 3, 2026

Tras el análisis, el mandatario aseguró en primer lugar que el economista debía basarse en tasas de interés nominales, las cuales incluyen inflación, y no en tasas reales, lo que, a su juicio, distorsiona la lectura sobre el costo de la deuda pública.

Adicional a ello, justificó que el encarecimiento de la deuda no responde a decisiones de su gobierno. Utilizó el argumento que ya ha mencionado varias veces, asegurando un bloqueo institucional de sus reformas fiscales por parte del Congreso y la Corte Constitucional de Colombia.

El emisor decidió aumentar nuevamente 100 puntos la tasa. Foto: bani gabriel ortega -semana

El mandatario lanzó un ataque en contra de sectores políticos afines al expresidente Iván Duque, asegurando que han obstaculizado medidas que supuestamente buscaban estabilizar las finanzas públicas. Aseguró que la junta del Banco es “duquista”.

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“Lo que acaba de hacer la mayoría duquista de la junta del Banco de la República es simplemente un intento electoral de derrotar al candidato que en encuestas muestra mucha ventaja, y devolverle a Duque el Gobierno con ayuda de dos campañas electorales presidenciales en donde tiene dos de sus vicepresidentes y su compinche de uribismo, Paloma. Y el fantasma del amigo común de De la Espriella y Duque, el señor Ñeñe Hernández, que la Fiscalía no investigó por narcotráfico, pero que metió, él sí, sus dineros sucios en la campaña de Duque”, dijo el mandatario.

El error del cuadro de Felipe es que muestra tasas de interés nominales, es decir incluyen la inflación, que reduje en mi gobierno sustancialmente y no tasas reales. La economía crematística me diría que haga un modelo econométrico, pero la econometría es estadística en el tiempo… https://t.co/gy7QxuG9Nb — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 4, 2026

Tras los argumentos del mandatario, Campo le respondió afirmando que, incluso al ajustar el análisis a tasas reales, se mantiene la conclusión de que el aumento en el costo de la deuda pública está asociado con el deterioro fiscal del Gobierno.

Dijo que las tasas de los TES y del crédito hipotecario han subido de forma sostenida, superando incluso la tasa del emisor. Criticó además que el mandatario recurra a argumentos políticos y agregó que Colombia enfrenta un escenario inédito de presión fiscal.

El mandatario sostuvo una discusión fiscal en su cuenta de X. Foto: Captura transmisión

“Colombia nunca había vivido un episodio así, con riesgo país disparado e incumpliendo la regla fiscal dos veces seguidas. La crisis fiscal de Brasil, que sus ministros decían que aquí nunca iba a pasar, terminó repitiéndose en Colombia y llevándonos a tasas del 14 % hoy”, agregó.