Pensiones
Gobierno emitió decreto que le pone límite a la inversión de las AFP en el exterior. No atendió las sugerencias
Así, se establece el plazo para que los fondos privados presenten una plan de implementación.
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9 de abril de 2026, 10:45 a. m.
El decreto, rotulado con el número 0369 y firmado por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, leS pone un límite global de inversión en el exterior a los cuatro tipos de fondos de pensiones obligatorias. Foto: Colprensa
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