MinHacienda insiste en pedir ya los recursos de traslados de AFP a Colpensiones; le responde al Banco de la República

Una respuesta casi inmediata emitió el Ministerio de Hacienda a la carta del Banco de la República, en la que sentaba su posición respecto al decreto mediante el cual el Ministerio del Trabajo busca reglamentar el traslado de recursos desde el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (Rais) hacia el Régimen de Prima Media administrado por Colpensiones.

Con la propuesta de norma, los fondos privados se verían obligados a transferir a Colpensiones la totalidad de los recursos acumulados en las cuentas de ahorro individual de los afiliados que se trasladen o que consoliden su derecho a pensión bajo el nuevo esquema. Pero el asunto generó controversia, porque dichos recursos (si el aportante no se ha jubilado) deben ir a un fondo, y es el que entrará a administrar el Banco de la República, si la Corte Constitucional da vía libre a la reforma pensional que, por el momento, está en suspensión provisional.

El Banco de la República, en la carta que ahora responde el Ministerio de Hacienda, sustentó que el traslado masivo de recursos en tan breve tiempo como lo están pidiendo a través de decreto, podría tener implicaciones en los mercados financieros locales. Ello, porque se trata de un volumen considerable de recursos que han venido siendo administrados por los fondos privados de pensiones, que tienen toda la estructura necesaria para hacerlo.

En consecuencia, una movilización de dichos ahorros, podría generar efectos en la liquidez y en el comportamiento de distintos instrumentos financieros, argumentó el Emisor.

Se pronunció el Banco de la República. Foto: guillermo torres-semana

Pese a reparos, el decreto en mención sigue su curso

Según el Ministerio que dirige Germán Ávila, aún con los reparos que hizo el Emisor, el decreto en mención seguirá su trámite.

Para argumentar su decisión, la cartera de las finanzas públicas en el país sacó a relucir algunas estadísticas.

Por ejemplo, sustenta que, desde julio de 2025, la voluminosa cifra de traslados desde los fondos privados hacia Colpensiones, que es de 122.000 personas, ha implicado aportes superiores a los 25 billones de pesos.

Entre la gente trasladada, ya hay 24.000 que han iniciado el uso de su derecho a la pensión. En consecuencia, ya Colpensiones habría tenido que disponer de unos 5,4 billones de pesos para los pagos de los retirados.

Es decir, de continuar esa tendencia, se causaría una presión sobre las finanzas de Colpensiones, que terminará siendo insostenible, según el Ministerio.

Por ello es que piden la entrega inmediata de los recursos de los traslados, lo que amparan en el mandato que da la Ley 100 de 1993, que es la que rige en la actualidad, ante la situación en la que está la reforma pensional en la Corte.

Jaime Dussán, presidente de Colpensiones Foto: Cortesía Colpensiones-API / GUILLERMO TORRES-SEMANA

El punto que genera más dudas

Uno de los puntos del documento de MinHacienda, en respuesta al Banco de la República y a la opinión pública colombiana, es el siguiente: “Teniendo en cuenta los posibles impactos en los mercados locales y, en particular, las inversiones de los fondos privados en títulos de deuda pública TES, el gobierno ha propuesto la negociación de dichas inversiones con Colpensiones con el fin de reducir el posible impacto señalado”. Es el que genera más dudas.

Analistas consultados por SEMANA estiman que, al no tener Colpensiones un fondo, no podría recibir títulos de deuda.