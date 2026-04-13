Colombia vive al debe: la deuda externa alcanza su máximo y vuelve al país más vulnerable

Colombia cada vez vive más al debe. Así lo evidencian las cifras más recientes sobre deuda externa, la cual continúa creciendo en medio de un entorno internacional incierto.

El más reciente boletín publicado por el Banco de la República, en el que se detalla la evolución de las obligaciones del país con acreedores internacionales, sostiene que estas llegaron en enero de 2026 a 253.168 millones de dólares.

Esa cifra, que es la más alta de la que se tiene registro, implica un aumento de 13,57 % frente a enero de 2025 y su equivalente frente al PIB llegó al 55,2 %, cuando hace un año era del 53 %.

Que la deuda alcance ese nivel de PIB indica que, si el país decidiera pagarla por completo, tendría que destinar un poco más de la mitad de todo lo que produce en un año.

Saldo de la deuda externa a enero de 2026. Foto: Banco de la República

La tendencia elevada de la deuda externa refleja tanto las necesidades de financiamiento del sector público como del privado. Pero es el componente público el que más pesa, pues del saldo de 253.168 millones de dólares, 157.833 millones corresponden a las obligaciones estatales.

Así mismo, los intereses de la deuda externa alcanzaron en enero de 2026 1.280 millones de dólares, de los cuales 938 millones son responsabilidad del sector público y 342 millones del sector privado.

El creciente endeudamiento del país se ha convertido en una de las principales preocupaciones en el frente fiscal. De hecho, fue uno de los factores determinantes para que, el pasado 8 de abril, la calificadora Standard & Poor’s rebajara nuevamente la calificación de Colombia, ubicándola en su nivel más bajo histórico.

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En la calificadora consideran que la deuda podría superar el 64 % del PIB de aquí a 2028, al tiempo que crecería la carga de intereses, dado que las tasas de interés están subiendo en el mundo.

El mayor endeudamiento evidencia, además, la alta dependencia del país de los mercados internacionales para cubrir sus déficits fiscales, al tiempo que lo vuelve más vulnerable ante los choques externos.

Deuda externa de Colombia volvió a aumentar y en diciembre llegó al 55,4 % del PIB Foto: Getty Images

Los expertos lamentan que el Gobierno haya decidido suspender la regla fiscal, pues uno de los objetivos de esta norma consistía precisamente en poner un techo al endeudamiento público.

No obstante, el abaratamiento del dólar ha servido para que la deuda no crezca tanto. De hecho, en la jornada cambiaria de este lunes 13 de abril, la cotización de la divisa alcanzó a estar por debajo de los 3.600 pesos y en lo corrido de 2026 se ha debilitado 5,49 %.

Otro de los puntos clave del reporte del Banco de la República es la composición de la deuda por plazos, en la cual predominan las obligaciones de largo plazo. Este factor mitiga parcialmente los riesgos de liquidez en el corto plazo, aunque no elimina la vulnerabilidad frente a escenarios adversos.

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En este contexto, analistas coinciden en que el reto para Colombia será equilibrar sus necesidades de financiamiento con la sostenibilidad de la deuda.

La evolución de variables como la inflación, las tasas de interés y el crecimiento económico será determinante para definir el rumbo de las obligaciones externas del país en los próximos meses.