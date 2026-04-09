Se empiezan a conocer las primeras medidas que adoptará el Gobierno nacional, luego de que la Corte Constitucional tomó la decisión de tumbar la primera emergencia económica que decretó el presidente Gustavo Petro.

En un discurso que dio el jefe de Estado, en el departamento de Chocó, ordenó a su Gobierno que radique en el Congreso una nueva reforma tributaria, explicando que se trata de la misma emergencia que dejó sin efectos el alto tribunal.

“El decreto vulneró los principios democráticos”: Corte sobre la emergencia económica de Petro

Sumado a ello, en la intervención que hizo en medio de un evento regional, mencionó a su ministro del Interior, Armando Benedetti: “Lo que se está produciendo es un proceso de transferencia de la riqueza entregada a la gente trabajadora para que cinco o 20 dueños de bancos se sigan enriqueciendo más que la gente trabajadora”.

“Eso es lo que produjo el Banco de la República y eso es lo que se produce en las cuatro veces que este Gobierno intentó una reforma tributaria que garantizara que pagaran impuestos. Simplemente y disminuyéramos el costo de la deuda”, dijo Petro.

El presidente Gustavo Petro ordenó radicar en el Congreso una nueva reforma tributaria: “Que el pueblo sepa con nombre propio quién está cometiendo un suicidio nacional”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/vUazXBFVA8 — Revista Semana (@RevistaSemana) April 9, 2026

A renglón seguido subrayó el mandatario colombiano: “Aún hay que dar una oportunidad última, que es presentar al Congreso actual la reforma tributaria, que es el mismo decreto que acaba de hundir la Corte Constitucional en una mayoría seis contra dos. Que Benedetti dirá, no, pues también la van a hundir, no importa”.

“Que el pueblo sepa con nombre propio quién está cometiendo un suicidio nacional y quién está intentando, por engordar a 20 señores dueños del sistema financiero, a todo el pueblo colombiano empobreciéndolo, incluidas las víctimas. Tienen que saberlo. Cada vez que se haga eso, más memoria tendrá la población. Pero, ¿cómo es posible que no aprueben ningún impuesto a los más ricos de Colombia? Sería la quinta vez”, insistió el jefe de Estado.

Atención: se cae la primera emergencia económica de Petro en la Corte Constitucional

También dio instrucciones al ministro de Hacienda, Germán Ávila: “Yo sí creo que hay que recortar el gasto. Pero el gasto que transfiere el dinero público a los ricos más ricos de Colombia, así nos intenten coger presos o matar. Esta crisis no la puede pagar ni un solo trabajador ni un solo pobre”.