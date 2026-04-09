Petro reaccionó a la decisión de la Corte Constitucional de tumbar su primera emergencia económica: “Nos quieren ahorcar”

En medio de un evento regional que lideró el presidente de la República, Gustavo Petro, este jueves 9 de abril, hizo referencia a la determinación que adoptó la Corte Constitucional de tumbar su primera emergencia económica.

En el discurso que dio el jefe de Estado desde Chocó, en el marco de la conmemoración del Día de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, expresó que la decisión del alto tribunal que golpea con su administración traerá consigo innumerables consecuencias.

Atención: se cae la primera emergencia económica de Petro en la Corte Constitucional

Además, para Petro, los magistrados que tumbaron la primera emergencia económica que decretó “quieren ahorcar” a su Gobierno. “Si yo abro ahora las redes, me encuentro con que la Corte Constitucional acaba de tumbar el decreto de emergencia económica, el primero, o sea, el que era general para toda la economía”.

El presidente Gustavo Petro reaccionó a la decisión de la Corte Constitucional de tumbar la primera emergencia económica: “Nos quieren ahorcar porque somos un Gobierno diferente”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/nGhAXqWmJ5 — Revista Semana (@RevistaSemana) April 9, 2026

“Tiene innumerables consecuencias el argumento de seis magistrados; de dos, el Gobierno siempre tiene minoría en estas instituciones, porque vienen de atrás, son instituciones que no recogen la voluntad del pueblo colombiano actual; incluso el Congreso de la República viene de atrás, elegido en 2022, cambiará ahora el 20 de julio”, indicó.

Agregó: “Pero esas instituciones deciden más o menos con el mismo argumento: decir no más ingresos al Gobierno, porque nos quieren ahorcar. ¿Por qué? Porque somos un gobierno diferente, como lo hubiera sido el gobierno de Jorge Elías del Gaitán”.

“Ahora hay más vigilancia, entonces no nos pasa por ahora lo mismo de Jorge Elías del Gaitán, pero más de uno quisiera. Y entonces, ¿cómo uno podría encontrarse unas instituciones que dicen recortemos el gasto porque es necesario y lo que tenemos que gastar en indemnización de víctimas es 480 billones de pesos?”, concluyó el mandatario.

“El decreto vulneró los principios democráticos”: Corte sobre la emergencia económica de Petro

Finalmente, y de acuerdo con los argumentos de la Corte Constitucional, se explicó que existían otros mecanismos para alcanzar los objetivos que señaló el Gobierno en su declaratoria de emergencia, con la que buscaba recaudar cerca de 11 billones de pesos para atender problemáticas con el sistema de salud, el orden público, desastres naturales ocasionados por la ola invernal en diferentes regiones del país.